Προπονητής του μήνα στην Championship ο Στιβ Κούπερ

Την άνοδο της στην Premier League θα διεκδικήσει μέσω των playoffs της Championship η Νότιγχαμ Φόρεστ.

Οι reds τερμάτισαν στην 4η θέση της Championship και έτσι θα χρειαστεί να παίξουν δύο φορές με τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, η οποία υποβιβάστηκε πέρυσι από την Premier League. Η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων θα γίνει στις 14 Μαϊού (Σάββατο) στις 17:00, ενώ η ρεβάνς στις 17 Μαϊού (Τετάρτη) στις 21:45.

Ένας από τους βασικούς λόγους που η Νότιγχαμ κατάφερε να ανέβει τόσο ψηλά στη βαθμολογία, ήταν ο φοβερός Απρίλιος που έκανε.

Οι reds παρέμειναν αήττητοι καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα, έχοντας επτά νίκες και μόλις μια ισοπαλία με 19 γκολ ενεργητικό και μόλις 3 παθητικό.

Έτσι, δικαιωματικά το βραβείο του καλύτερου προπονητή του μήνα κατέληξε στα χέρια του Στιβ Κούπερ. Ο Ουαλός κάνει φοβερή δουλειά από την ημέρα που ανέλαβε, πήρε επάξια το βραβείο του καλύτερου προπονητή για τον μήνα Απρίλιο, όπως γνωστοποίησε η Championship.

Seven wins from eight @SkyBetChamp games cemented @NFFC in the play-off places 🌲

Scoring 19 goals & conceding just 3 in the month ⚽

Steve Cooper is the MOTM for April 🏆 #NFFC pic.twitter.com/eNzLb3BYuC

— Sky Bet (@SkyBet) May 13, 2022