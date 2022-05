Φινλανδία: Θα κάνει αίτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ – Πώς θα αντιδράσει ο Πούτιν;

Αίτημα για ένταξή της στο ΝΑΤΟ θα κάνει η Φινλανδία, σύμφωνα με κοινή δήλωση του προέδρου Σαούλι Νιινίστο και της πρωθυπουργού Σάνα Μαρίν.

Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν: «Κατά τη διάρκεια αυτής της άνοιξης, πραγματοποιήθηκε μια σημαντική συζήτηση σχετικά με την πιθανή ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Χρειαζόταν χρόνος για να μπορέσει το κοινοβούλιο και ολόκληρη η κοινωνία να καθορίσουν τις θέσεις τους επί του θέματος.

Χρειαζόταν χρόνος για στενές διεθνείς επαφές με το ΝΑΤΟ και τις χώρες μέλη του, καθώς και με τη Σουηδία. Θέλαμε να δώσουμε στη συζήτηση τον χώρο που χρειαζόταν. Τώρα που η στιγμή της λήψης αποφάσεων πλησιάζει, δηλώνουμε τις ισότιμες απόψεις μας, επίσης προς ενημέρωση των κοινοβουλευτικών ομάδων και κομμάτων. Η ένταξη στο ΝΑΤΟ θα ενίσχυε την ασφάλεια της Φινλανδίας.

Ως μέλος του ΝΑΤΟ, η Φινλανδία θα ενίσχυε ολόκληρη την αμυντική συμμαχία. Η Φινλανδία πρέπει να υποβάλει αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ χωρίς καθυστέρηση. Ελπίζουμε ότι τα εθνικά βήματα που απαιτούνται ακόμη για τη λήψη αυτής της απόφασης θα γίνουν γρήγορα εντός των επόμενων ημερών».

Τα νομοθετικά σώματα κάθε σημερινού συμμάχου στο ΝΑΤΟ θα πρέπει στη συνέχεια να εγκρίνουν το αίτημα πριν η Φινλανδία γίνει μέλος. Ο υπουργός Εξωτερικών Πέκα Χααβίστο δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το νωρίτερο τον Οκτώβριο και θα μπορούσε να διαρκέσει έως και 12 μήνες.

Το ερώτημα τώρα είναι πώς θα αντιδράσει ο Βλαντίμιρ Πούτιν και η Ρωσία που δεδομένα θεωρούν ως εχθρική ενέργεια την ένταξη της Φινλανδίας, αλλά και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Το ΝΑΤΟ ισχυρίζεται ότι είναι ένας καθαρά αμυντικός οργανισμός, αλλά η Ρωσία, η οποία μοιράζεται χερσαία σύνορα 1.340 χιλιομέτρων με τη Φινλανδία, αντιλαμβάνεται την επέκταση του μπλοκ ως απειλή για την εθνική της ασφάλεια.

Η Μόσχα προειδοποίησε ότι το Ελσίνκι θα χάσει την ιδιότητα του αξιόπιστου διαμεσολαβητή που της παρείχε η στάση της μη συμμαχίας της σε μεγάλο μέρος του περασμένου αιώνα. Είπε επίσης ότι η ασφάλεια της Φινλανδίας θα διακυβευθεί παρά θα εξυπηρετηθεί από την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, καθώς η Ρωσία θα πρέπει να απαντήσει στην επέκταση.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σημερινό ρωσικό σχόλιο για την ανακοίνωση της Φινλανδίας.

Αντίθετα, η πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κάγια Κάλας έκανε ανάρτηση στο Twitter αμέσως μετά τη φινλανδική ανακοίνωση. Σε αυτή έγραψε, ανάμεσα σε άλλα, ότι «η ιστορία γράφεται από τους βόρειους γείτονές μας. Η σημερινή ανακοίνωση ανοίγει τον δρόμο για την ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ».

History being made by our northern neighbours. Today’s announcement by @MarinSanna & @niinisto paves the way for #Finland joining #NATO.

You can count on our full support. We support a rapid accession process. From our side will make necessary steps quickly.

#StrongerTogether pic.twitter.com/qdat42g3Y3

— Kaja Kallas (@kajakallas) May 12, 2022