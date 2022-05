Η Παλαιστίνια δημοσιογράφος Σιρίν Άμπου Άκλεχ πυροβολήθηκε εν ψυχρώ από Ισραηλινούς στρατιώτες την ώρα που έκανε ρεπορτάζ στην Δυτική Όχθη. Η 51χρονη δημοσιογράφος του Al Jazeera ήταν γνωστή σε όλον τον αραβικό κόσμο για τα ρεπορτάζ της στην Παλαιστίνη εδώ και 30 χρόνια. Η ίδια είχε και αμερικανική υπηκοότητα και η είδηση της δολοφονίας της είναι κεντρική σε όλα τα μεγάλα δημοσιογραφικά μέσα του κόσμου.

Footage shows the moments of Al Jazeera’s senior reporter Shireen Abu Aqla’s death.

In appearance, Israeli footage that says there was a Palestinian cross fire doesn’t fit with this location.

She is also wearing a helmet and body armour. pic.twitter.com/fYCMQqxlxf

