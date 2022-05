Βαριά «καμπάνα» στον Κομάν για το χαστούκι στον Μαυροπάνο (vid)

Πρόωρα ολοκληρώνεται η σεζόν για τον Κίνγκσλεϊ Κομάν, ο οποίος τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές για το χαστούκι στον Ντίνο Μαυροπάνο στις καθυστερήσεις του αγώνα της Μπάγερν με τη Στουτγκάρδη.

Η ποινή αφορά στην Bundesliga και στο Κύπελλο Γερμανίας, με τους Βαυαρούς πάντως να έχουν δικαίωμα έφεσης.

Το δεδομένο είναι πως ο Γάλλος άσος θα απουσιάσει από την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος κόντρα στη Βόλφσμπουργκ και ανάλογα με το τι θα συμβεί στην έφεση θα φανεί αν θα λείψει και σε κάποιο από τα πρώτα παιχνίδια της επόμενης σεζόν.

Was ich nicht sehe: ein nachtreten von mavropanos

Was ich sehr wohl sehe: ein klarer Schlag in Mavropanos‘ Gesicht von Coman

Muss er ihm die Nase brechen für ne Rote Karte oder was? pic.twitter.com/SLbjIOAG22

— Jakob Schmid (@jakkeschmid) May 9, 2022