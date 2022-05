Έσκασε η «βόμβα»: Ανακοίνωσε τον Χάαλαντ η Σίτι

Παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι είναι ο Έρλινγκ Χάαλαντ! Οι «Πολίτες» ανακοίνωσαν πως έφτασαν σε κατ’ αρχήν συμφωνία με την Ντόρτμουντ για την απόκτηση του Νορβηγού επιθετικού που έρχεται για να προσθέσει το κομμάτι που έλειπε από το… παζλ του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Η Σίτι θα καταβάλλει στην Μπορούσια τη ρήτρα του 21χρονου άσου η οποία φτάνει στα 60 εκατ. ευρώ, με τον ποδοσφαιριστή να υπογράφει μέχρι το 2027 και να εισπράττει περίπου 465 χιλιάδες ευρώ το μήνα, έχοντας πλέον το πιο ακριβό συμβόλαιο στην ομάδα μαζί με τον Κέβιν Ντε Μπρόινε.

Το συνολικό ποσό της μεταγραφής βέβαια μπορεί να ξεπεράσει και τα 100 εκατ. ευρώ μαζί με τα μπόνους επίτευξης στόχων και την προμήθεια των μάνατζερ.

Η ανακοίνωση της Σίτι:

«Η Μάντσεστερ Σίτι μπορεί να επιβεβαιώσει ότι έχουμε καταλήξει σε κατ’ αρχήν συμφωνία με την Μπορούσια Ντόρτμουντ για τη μεταγραφή του επιθετικού Έρλινγκ Χάαλαντ στον σύλλογο την 1η Ιουλίου 2022.

Η μεταγραφή παραμένει υπό την επιφύλαξη οριστικοποίησης των όρων της ομάδας με τον ποδοσφαιριστή».

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.

The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.

— Manchester City (@ManCity) May 10, 2022