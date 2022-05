Εγραψε ιστορία ο Κάρι: Έγινε ο πρώτος παίκτης με 500 εύστοχα τρίποντα στα playoffs

Oι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς αν και δυσκολεύτηκαν στο τέλος της αναμέτρησης κατάφεραν να πάρουν τη νίκη απέναντι στους Μέμφις Γκρίζλις με 101-98 και έκαναν το 3-1 στη σειρά, ενώ και ο Στεφ Κάρι σε αυτό το παιχνίδι έγραψε για μια ακόμη φορά ιστορία στο ΝΒΑ.

Ο Στεφ Κάρι είναι δίχως αμφιβολία ένας από τους καλύτερους σουτέρ στην ιστορία του ΝΒΑ, κάτι που συνεχίζει και επιβεβαιώνει. Το τέταρτο παιχνίδι της σειράς των ημιτελικών της Δύσης ανάμεσα στους Γουόριορς και τους Γκρίζλις ήταν σημαδιακό για τον ίδιο καθώς μπήκε σε αυτό έχοντας 499 εύστοχα τρίποντα στα playoffs.

Πλέον μετρά πάνω από 500 εύστοχα τρίποντα και έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που σπάει το φράγμα των 500 εύστοχων τριπόντων στα playoffs. O Κάρι μέσα στη σεζόν κατάφερε να σκαρφαλώσει στην κορυφή του πίνακα των κορυφαίων σουτέρ τριών πόντων της Λίγκας όλων των εποχών.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο ΛεΜπρόν Τζέιμς με 432 ενώ τρίτος είναι ο συμπαίκτης του Κάρι στους Γουόριορς, Κλέι Τόμπσον με 405. Τέταρτος είναι ο Ρέι Άλεν με 385.

Congrats to @StephenCurry30 of the @warriors for becoming the first player in NBA History to have 500 career 3PM in the Playoffs! #NBA75 pic.twitter.com/W7226Bifje

— NBA (@NBA) May 10, 2022