Τρεις πύραυλοι τύπου Dagger που εκτοξεύτηκαν από βομβαρδιστικό αεροσκάφος Tu-22 έπληξαν σήμερα την Οδησσό, κατά την επίσκεψη του πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ στην πόλη της νοτιοδυτικής Ουκρανίας, όπως μεταδίδει το Ukrinform, το οποίο επικαλείται αναφορές της τοπικής δημοτικής αρχής.

«Τρεις πύραυλοι Dagger εκτοξεύτηκαν από ένα στρατηγικό βομβαρδιστικό Tu-22. Επλήγησαν τουριστικές υποδομές. Πέντε κτίρια καταστράφηκαν. Η φωτιά κατεσβέσθη, δύο άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο», αναφέρει το μήνυμα του δημοτικού συμβουλίου της Οδησσού στο Telegram.

⚡️Three Russian missiles hit Odesa Oblast.

A Russian Tu-22 strategic bomber carried the Kinzhal hypersonic ballistic missiles that destroyed five buildings in the region on May 9, the Ukrainian military’s Southern Operational Command said. Two people were injured.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 9, 2022