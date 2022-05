ΚΑΕ Ολυμπιακός για Πέιν: «Είμαστε συντετριμμένοι…»

Σοκ και θλίψη σε αμερικανικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς ο πρώην NBAer που είχε θητεύσει δύο φορές στον Παναθηναϊκό, Έντριαν Πέιν, «έφυγε» από την ζωή στα 31 του χρόνια.

Οπως μεταδίδουν διάφορα ξένα Μέσα, ο Αμερικανός φέρεται να έπεσε νεκρός από πυροβολισμό στη Φλόριντα.

Με μια ανάρτηση στα social media, η ΚΑΕ Ολυμπιακός θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα για το χαμό του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ Ολυμπιακός στην ανάρτησή της στα social media:

«Είμαστε συντετριμμένοι στο άκουσμα της θλιβερής είδησης του θανάτου του Άντριεν Πέιν. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του. Αναπαύσου εν ειρήνη».

🕊️We are devastated to hear the sad news of Adreian Payne passing. Our thoughts and prayers are with his family and friends. Rest In Peace 🙏🏿 #OlympiacosBC pic.twitter.com/hiVYWbsFPZ

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) May 9, 2022