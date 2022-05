Στον «Αγώνα» για την αρχαιολογική ταινία

Από 10 έως 16 Μαΐου θα διεξαχθεί στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικής Ταινίας «Αγών», θεματικός τίτλος του οποίου, φέτος είναι Οικουμενική Κοινότητα.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε πριν από λίγες μέρες, 58 ταινίες από 15 χώρες θα διαγωνιστούν για τα θεσπισμένα βραβεία του Φεστιβάλ, για τα οποία θα αποφασίσει η Διεθνής Κριτική Επιτροπή που απαρτίζουν οι σκηνοθέτες Κώστας Γαβράς, Μάνος Ζαχαρίας, Δήμος Αβδελιώδης, Ναζίμ Γκουβέλογλου (Τουρκία) ,οι αρχαιολόγοι Νίκος Σταμπολίδης, Νίκος Καλτσάς, Ντάριο Ντι Μπλάζι (Ιταλία) και Λάουρα Λάντα (Κροατία), η εκδότης-παραγωγός συναυλιών Άννα Νταλάρα και η Μέμη Σπυράτου, πρόεδρος / καλλιτεχνική διευθύντρια του ΑΓΩΝ και σκηνοθέτρια.

«Η λεγόμενη αρχαιολογική ταινία δεν πραγματεύεται μόνο την έρευνα, τις ανασκαφές, τις ανακαλύψεις των αρχαιολόγων και τα μνημεία που δημιούργησαν οι άνθρωποι, αλλά τις συνθήκες και την περιρρέουσα ατμόσφαιρα της κάθε εποχής» επισημαίνει η Μ. Σπυράτου μιλώντας για την επιλογή του θεματικού τίτλου. «Είναι πολυσύνθετο έργο με επιστημονικές, κοινωνικές, πολιτικές, κυρίως όμως ανθρωπολογικές λεπτομέρειες. Και δεν αφορούν τον άνθρωπο συγκεκριμένου γεωγραφικού τόπου και χρόνου, αλλά τον άνθρωπο απανταχού, την «οικουμενική Κοινότητα». Η φετινή μας διοργάνωση είναι αφιερωμένη στον οικουμενικό Μίκη Θεοδωράκη».

Τα βραβεία είναι τα μεγάλο βραβείο κριτικής επιτροπής, σκηνοθεσίας, αρχαιολογικής ταινίας, σεναρίου, φωτογραφίας, εκπαιδευτικής ταινίας, πρωτοτυπίας στη σύλληψη, μικρού μήκους (ταινίες διάρκειας έως 10’), ειδικό θεματικό βραβείο Οικουμενική Κοινότητα και το βραβείο κοινού που θ’ αναδειχθεί έπειτα από on-site ψηφοφορία του κοινού στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Η απονομή τους θα πραγματοποιηθεί στο ΟΛΥΜΠΙΑ Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» στις 16 Μαΐου όπου η Μαρία Φαραντούρη στον Αστερισμό της Ανδρομέδας θα ερμηνεύσει Μ. Θεοδωράκη.

Επίσης το βραβείο για τη συνολική προσφορά του στον Κινηματογράφο απονέμεται φέτος στον οικουμενικό Έλληνα σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά και να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα γίνει έργων της Καίτης Μαυρομμάτη με τίτλο Αλεξάνδρεια- Αθήνα στο φουαγιέ της Ταινιοθήκης της Ελλάδος.

Πλήρες πρόγραμμα προβολών – εκδηλώσεων

Τρίτη 10/5

16.45 Έναρξη

17.15 The Enigma of Keros | Το αίνιγμα της Κέρου (Ελλάδα, 2020, 87’)

19.00 NΕANDERTAL: The mystery of the Bruniquel Cave | ΝΕΑΝΤΕΡΤΑΛ: Το μυστήριο του σπηλαίου Μπρουνικέλ (Γαλλία, 2019, 52’)

20.00 Francisco Albo. Greek Seamen in the First Voyage Around the World |

Φρανθίσκο Άλμπο: Έλληνες ναυτικοί στον Πρώτο Περίπλου του Κόσμου (Ισπανία, Ελλάδα, 2021, 38’)

21.00 Μουσική εκδήλωση

Tετάρτη 11/5

16.30 The inner mountain | Το εσωτερικό βουνό (Ιταλία, 2020, 40’)

17.10 Alone among the rocks | Μόνος ανάμεσα στους βράχους (Ιράν, 2020, 21’)

17.30 Bloody skin | Ματωμένο δέρμα (Ιράν, 2021, 18’)

18.00 Olkas II | Ολκάς 2 (Ελλάδα, 2015, 59’)

19.10 The plunder of our memory | Η λεηλασία της μνήμης μας (Κύπρος, 2021, 10’)

19.20 Pentadaktylos… so close yet so far | Πενταδάκτυλος… Tόσο κοντά μα τόσο μακριά (Κύπρος, 2017, 70’)

20.45 Theophilos Gallery: Conservation to the core | Αίθουσα Θεόφιλου: Ολική επαναφορά (Ελλάδα, 2021, 22’)

21.10 Homo Sapiens: New Origins | Ηοmo Sapiens: Νέοι Ορίζοντες (Γαλλία, 2020, 90’)

Πέμπτη 12/5

16.30 Slate | Σχιστόλιθος (Μιανμάρ, 2016, 17’)

16.50 Mother Rain | Μάνα-Βροχή (Περού, 2020, 18’)

17.15 Narbo Martius, Rome’s daughter | Narbo Martius, η κόρη της Ρώμης

(Γαλλία, 2020, 52’)

18.15 Munich’s most beautiful museum- History and restoration of the Glyptothek | Το ωραιότερο μουσείο του Μονάχου – Η ιστορία και η ανακαίνιση της Γλυπτοθήκης (Γερμανία, 2021, 77’)

19.40 The last of the nomads | Οι τελευταίοι των νομάδων (Ελλάδα, 2020, 18’)

20.00 Fresh milk | Φρέσκο γάλα (Τουρκία, 2020, 3’)

20.10 Ore Remembrance | Μετάλλου Μνήμη (Ελλάδα, 2020, 54’)

21.15 KΕ•ΗΑ•’JAS – Man of the Land | KΕ•ΗΑ•’JAS – O άνθρωπος της γης (Ελλάδα, 2021, 62’)

Παρασκευή 13/5

16.30 The Eternal Springtime | H Αιώνια Άνοιξη (Ισπανία, 2021, 26’)

17.00 Tribe Mark | Το σημάδι της φυλής (Σενεγάλη, 2019, 8’)

17.10 Mixi (Ινδία, 2020, 7’)

17.20 The dome of the sky | Ο θόλος του ουρανού (Ιράν, 2020, 8’)

17.30 The Radkan Tower | O Πύργος Ραντακάν (Ιράν, 2019, 30’)

18.10 Return | Επιστροφή (Τουρκία, 2019, 18’)

18.30 Stateless | Χωρίς πατρίδα (Τουρκία, 2021, 14’)

18.45 Antintalo | Αντίνταλο (Ελλάδα, 2021, 4’)

18.50 Hellenic Places: Hermoupolis | Τόποι του Ελληνισμού: Ερμούπολη

(Ελλάδα, 2021, 17’)

19.20 Thus speaks Tarām-Kūbi. Assyrian Correspondance | Έτσι μιλάει η Tarām-Kūbi. H αλληλογραφία των Ασσυρίων (Γαλλία, 2020, 46’)

20.15 Marat, Robespierre, sick men of the revolution | Μαρά και Ροβεσπιέρος: οι ασθενείς της επανάστασης (Γαλλία, 2021, 53’)

21.15 1001 faces of Palmyra | Τα ξεχασμένα πρόσωπα της Παλμύρας (Γαλλία, 2020, 90’)

Σάββατο 14/5

10.00 Recognition | Παραδοχή (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 2020, 20’)

10.20 Water is life | Το νερό είναι ζωή (Τουρκία, 2020, 5’)

11.25 Miss Ronaldo | Δεσποινίς Ρονάλντο (Ιράν, 2020, 4’)

10.40 Kythnos Ancestral Memories. Traditional practices throughout history | Κύθνος, Μνήμες Προγόνων. Παραδοσιακές πρακτικές στο διάβα του χρόνου (Ελλάδα, 2019, 56’)

11.40 Beloved | Πολυαγαπημένη (Iράν, 2019, 54’)

12.45 The moving statues of Alexandria | Τα αγάλματα της Αλεξάνδρειας συνεχώς ταξιδεύουν (Γαλλία, 2016, 35’)

13.30 Origins (Eλλάδα, 2018, 11’)

13.40 Abandoned Country: The case of Fikardou | Εγκαταλελειμμένη Ύπαιθρος: H περίπτωση του Φικάρδου (Κύπρος, 2021, 10’)

13.50 On the traces of weaving | Στα χνάρια της ύφανσης (Ελλάδα, 2020, 4’)

14.00 Roots | Ρίζες (Ελλάδα, 2018, 27’)

14.30 Tz’üntz’ü (Μεξικό, 2020, 33’)

17.00 Iphigenia: Book of Change | Ιφιγένεια: το βιβλίο της αλλαγής (ΗΠΑ, 2017, 50’)

Παρουσίαση

18.00 «Έχοντας το NOUS μας στο κλασικό ναυάγιο της Περιστέρας» με ομιλητή τον Βασίλη Μεντόγιαννη

18.30 The Lions of Lissa | Τα λιοντάρια της Λίσσα (Ιταλία, 2019, 76’)

19.55 The mysteries of Cosquer cave | Σπήλαιο Κοσκέρ: ένα αριστούργημα με διορία χρόνου (Γαλλία, 2022, 55’)

21.00 PORTOLAGO – Ghosts in the Aegean | PORTOLAGO – Φαντάσματα στο Αιγαίο (Ελλάδα, 2017, 60’)

22.10 Lost in the woods | Μόνος στο δάσος (Ελλάδα, 2020, 50’)

Κυριακή 15/5

10.00 Ladies and Princes of Prehistory | Κυρίες και Πρίγκιπες της Προϊστορίας

(Γαλλία, 2021, 52’)

11.00 The retrieval of the lost | H ανάκτηση του χαμένου (Eλλάδα, 2021, 33’)

11.40 The Storyless Land | Τόπος χωρίς ιστορία (Ιράν, 2021, 35’)

12.20 The dream of eternal life | Το όνειρο της αιώνιας ζωής (Ισπανία, 2020, 53’)

13.30 The trace of time | Το ίχνος του χρόνου (Ελλάδα, 2020, 97’)

17.00 The dune people | Oι άνθρωποι των αμμόλοφων (Γαλλία, 2018, 57’)

18.10 The Islamic Baydha Project | To πρόγραμμα Ισλαμική Μπέιντα (Ιταλία, 2021, 21’)

18.40 The Lord of Snow | Ο άρχοντας του χιονιού (Ιταλία, 2016, 52’)

19.45 Persepolis – Chicago | Περσέπολις – Σικάγο (Ιράν, 2020, 40’)

20.30 The impossible narration: Memory and photography of the Kalavryta Slaughter | Η αδύνατη αφήγηση. Μνήμη και φωτογραφία της σφαγής των Καλαβρύτων (Ελλάδα, 2021, 25’)

21.00 Songs to the dead children in Auschwitz | Τραγούδια για τα νεκρά παιδιά του Άουσβιτς (Ισπανία, 2021, 13’)

Ειδική προβολή

21.30 ΑΜΕΝ. | ΑΜΗΝ. (Γαλλία – Γερμανία – Ρουμανία, 2002, 132’) – Αφιέρωμα στον Κώστα Γαβρά

Δευτέρα 16/5

ΟΛΥΜΠΙΑ Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας»

19.30 11η Τελετή Απονομής Βραβείων Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής Φεστιβάλ

Ο «Αγών» υλοποιείται από την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτισμού Οδύσσεια σε συνεργασία με τη Ταινιοθήκη της Ελλάδος και το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων Ελληνικό Τμήμα (ICOM). Το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ τελεί υπό τις ύψιστες Αιγίδες της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και του Εξοχότατου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, του Ε.Ο.Τ. της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων.

Χρήσιμες πληροφορίες

Ταινιοθήκη της Ελλάδος – Κιν/φος ΛΑΪΣ, Μ. Αλεξάνδρου 136| Τ. 210 3609695

Τιμές εισιτηρίων: Ημερήσιο (DAYPASS), Κανονικό 7 € | Ημερήσιο (DAYPASS) Ειδικό μειωμένο : 5€ (Φοιτητικό, ανέργων, 65+)

Προπώληση εισιτηρίων : https://www.ticketservices.gr/event/agon-festival/

Περισσότερες πληροφορίες :www.agonfestival.com και στο τηλ. 210 3312990