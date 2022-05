Russian President Vladimir Putin walks past a guard during a ceremony honouring the country's Olympians and Paralympians at the Kremlin in Moscow, Russia April 26, 2022. REUTERS/Maxim Shemetov

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, τη Δευτέρα που θα ηγηθεί των εορτασμών της 77ης επετείου της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης κατά της ναζιστικής Γερμανίας, θα προειδοποιήσει την Δύση για τη «συντέλεια» του κόσμου, επιδεικνύοντας την συντριπτική δύναμη πυρός της Ρωσίας, την ίδια στιγμή που ο στρατός της πολεμάει στην Ουκρανία. Ο Πούτιν που βρίσκεται αντιμέτωπος κατά πρόσωπο με τη βαθιά απομόνωση που του έχει επιβάλει η Δύση από τότε που έδωσε εντολή για την εισβολή της Ρωσίας στην γείτονά της, θα μιλήσει στην Κόκκινη Πλατεία πριν αρχίσει η παρέλαση του στρατού, των αρμάτων μάχης, των ρουκετών και των διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων. To Twitter και ο ψηφιακός πόλεμος Πάνω από τον καθεδρικό ναό του Αγίου Βασιλείου θα πετάξουν τα υπερηχητικά μαχητικά, τα στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-160 και για πρώτη φορά από το 2010, το αεροσκάφος τύπου Il-80, το οποίο προορίζεται να μεταφέρει την ανώτατη στρατιωτική διοίκηση σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Η σημασία του αεροσκάφους Il-80 Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, το αεροσκάφος Il-80 είναι σχεδιασμένο να μετατραπεί σε κέντρο διοίκησης για τον Ρώσο πρόεδρο. Είναι εξοπλισμένο με πλήθος τεχνολογιών αλλά οι ειδικές λεπτομέρειες εξακολουθούν να είναι κρατικά μυστικά της Ρωσίας. Ο 69χρονος ηγέτης του Κρεμλίνου έχει επανειλημμένα συσχετίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία με την πρόκληση που αντιμετώπισε η Σοβιετική Ένωση, όταν ο ναζιστής Αδόλφος Χίτλερ επιτέθηκε στην Σοβιετική Ένωση το 1941. «Η προσπάθεια να κατευνασθεί ο επιτιθέμενος την παραμονή του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου αποδείχθηκε ότι ήταν λάθος που κόστισε ακριβά στο λαό μας», δήλωσε ο Πούτιν στις 24 Φεβρουαρίου, όταν ανακοίνωσε την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία, όπως την αποκάλεσε. «Δεν θα κάνουμε ένα τέτοιο λάθος για δεύτερη φορά, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα». Ο Πούτιν παρουσιάζει τον πόλεμο στην Ουκρανία ως μια μάχη για να προστατεύσει τους Ρωσόφωνους που ζουν εκεί από τις διώξεις των Ναζί και να τους προφυλάξει από αυτό που ο ίδιος ορίζει ως αμερικανική απειλή για την Ρωσία που προέρχεται από την επέκταση του ΝΑΤΟ. Η Ουκρανία και η Δύση απορρίπτουν τους ισχυρισμούς περί φασισμού ως ανοησίες και λένε πως ο Πούτιν διεξάγει έναν απρόκλητο επιθετικό πόλεμο. Η Σοβιετική Ένωση έχασε 27 εκατομμύρια ανθρώπους στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, περισσοτέρους από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Ο Πούτιν καταφέρεται τα τελευταία χρόνια εναντίον της Δύσης, καθώς η Μόσχα θεωρεί ότι η Δύση προσπαθεί να αναθεωρήσει την ιστορία του πολέμου για να υποβαθμίσει τη σοβιετική νίκη. Εκτός από την ήττα που υπέστη ο Γάλλος αυτοκράτορας Ναπολέων Βοναπάρτης το 1812, η ήττα της ναζιστικής Γερμανίας είναι ο πιο σεβαστός στρατιωτικός θρίαμβος των Ρώσων, αν και οι δύο καταστροφικές εισβολές που έγιναν από τη Δύση, έκαναν τη Ρωσία να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη όσον αφορά στα σύνορά της. Η σκιά της Ουκρανίας Ο πόλεμος της Ουκρανίας θα επισκιάσει σε μεγάλο βαθμό την Ημέρα της Νίκης. Η ρωσική εισβολή είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν χιλιάδες άνθρωποι, ενώ περίπου 10 εκατομμύρια Ουκρανοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Επίσης οδήγησε την Ρωσία στην μέγγενη των σκληρών κυρώσεων της Δύσης και ενίσχυσε τους φόβους για μια ευρύτερη αντιπαράθεση μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι οι μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις στον κόσμο. Αν και οι 11.000 στρατιωτικοί που θα παρελάσουν στην Κόκκινη Πλατεία μαζί με 131 είδη όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας, θα παρουσιάσουν ένα μεγάλο θέαμα, η σύγκρουση στην Ουκρανία έχει δείξει την αδυναμία των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων παρά την προσπάθεια του Πούτιν κατά την διάρκεια της εικοσαετούς θητείας του να ανακόψει την αποδυνάμωσή μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Πιέζεται από τις κυρώσεις Το Κρεμλίνο δεν πέτυχε μια γρήγορη νίκη στην Ουκρανία και η ρωσική οικονομία – που πιέζεται σκληρά από τις κυρώσεις – βρίσκεται αντιμέτωπη με τη χειρότερη συρρίκνωση από τα χρόνια που ακολούθησαν την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζορτζ Μπους ο νεότερος, λιγότερο από δύο δεκαετίες πριν είχε παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις της 9ης Μαΐου προσκεκλημένος του προέδρου Πούτιν. Εφέτος ξένοι ηγέτες δεν έχουν προσκληθεί, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους έχουν ενισχύσει τις προμήθειες όπλων στην Ουκρανία και ο Πούτιν καλείται από κάποιους Ρώσους στρατιωτικούς να εξαπολύσει μεγαλύτερη δύναμη πυρός στην Ουκρανία , δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters δύο πηγές προσκείμενες στις ένοπλες δυνάμεις. Η Μόσχα έχει πει στην Δύση ότι θεωρεί τα όπλα που στέλνει στην Ουκρανία ως νόμιμους στόχους. Πριν την 9η Μαΐου, στην Μόσχα και τις δυτικές πρωτεύουσες κυκλοφορούν φήμες που λένε ότι ο Πούτιν ετοιμάζεται να κάνει μια σύντομη ανακοίνωση ειδικά για την Ουκρανία, ίσως μια ρητή κήρυξη πολέμου ή ακόμη και να κηρύξει γενική επιστράτευση. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απέρριψε τις εικασίες αυτές την Τετάρτη, χαρακτηρίζοντας τες «ανοησίες». Το Κρεμλίνο δεν ανταποκρίθηκε, όταν ρωτήθηκε για το τι θα πει στην ομιλία του ο Πούτιν, την οποία θα απευθύνει από το βήμα της Κόκκινης Πλατείας που θα βρίσκεται μπροστά από το Μαυσωλείο του Λένιν. Πέρυσι ο Πούτιν στην ομιλία του καταφέρθηκε κατά της επιλεκτικότητας της Δύσης, και κατά των τάσεων της ανόδου του νεοναζισμού και της ρωσοφοβίας, στις οποίες επανέρχεται ξανά και ξανά όταν αναφέρεται στο θέμα της Ουκρανίας. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ