Μπάγερν: Ανανέωσε ο Μίλερ μέχρι το 2024

Ο Τόμας Μίλερ θα συνέχισει να φορά την φανέλα της Μπάγερν Μονάχου για ένα ακόμη χρόνο.

Ο Γερμανός μεσοεπιθετικός είναι ο μακροβιότερος παίκτης των Βαυαρών καθώς βρίσκεται στον σύλλογο από το 2000, όταν και ξεκίνησε στις ακαδημίες της ομάδας.

Στην πρώτη ομάδα άρχισε να αγωνίζεται το 2009 και έκτοτε έχει καταγράψει σε 624 συμμετοχές 226 γκολ και 242 ασίστ.

Η Μπάγερν επέκτεινε τη συνεργασία της μαζί του, με τον Γερμανό φορ να ανανεώνει το συμβόλαιό του, το οποίο ολοκληρωνόταν το καλοκαίρι του 2023, για ακόμα έναν χρόνο.

«Είμαι χαρούμενος που επέκτεινα τη συνεργασία μου με την Μπάγερν μέχρι το 2024.

Το ταξίδι που κάναμε από τότε που ήρθα στην ακαδημία του συλλόγου το 2000 είναι μια φανταστική επιτυχημένη ιστορία. Μου δίνει τεράστια χαρά να κρατάω ψηλά τα κόκκινα χρώματα χρόνο με το χρόνο, εντός και εκτός γηπέδου. Ας συνεχίσουμε λοιπόν μαζί», ανέφερε στις δηλώσεις του.

Bavarian through and through ❤️🤍@esmuellert_ extends at #FCBayern until 2024 🙌#MiaSanMia #Müllered

— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) May 3, 2022