Αμέσως μετά την αποχώρηση των λεωφορείων με τους αμάχους από το εργοστάσιο του Αζοφστάλ στην Μαριούπολη, η Ρωσία ξανάρχισε σήμερα τον βομβαρδισμό στην περιοχή, τ, όπως δήλωσε σήμερα ένας βοηθός του δημάρχου της πόλης.

Η Μαριούπολη που βρέθηκε στο επίκεντρο των σκληρότερων συγκρούσεων του πολέμου στην Ουκρανία μέχρι σήμερα, έχει καταληφθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος της από τους Ρώσους, αλλά ένας αδιευκρίνιστος αριθμός αμάχων και μαχητών παραμένουν παγιδευμένοι στο Αζοφστάλ.

Το υπόγειο δίκτυο των υπόγειων τούνελ που διαθέτουν οι αναφερόμενες εργοστασιακές εγκαταστάσεις, προσφέρει καταφύγιο από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς.

«Χθες, αμέσως μετά την αναχώρηση των λεωφορείων από το Αζοφστάλ με τους αμάχους, ένας νέος βομβαρδισμός άρχισε αμέσως» δήλωσε στην ουκρανική τηλεόραση, ο Πέτρο Αντριουτσένκο, βοηθός του δημάρχου.

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ δήλωσε σήμερα ότι έχει ακούσει διαφορετικά πράγματα σχετικά με την επιβολή εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο και ότι μερικές χώρες δεν είναι ακόμη έτοιμες για ένα τέτοιο βήμα.

Δύο διπλωμάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσαν νωρίτερα, ότι η ΕΕ γέρνει προς την κατεύθυνση μιας απαγόρευσης στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου από τα τέλη της χρονιάς.

Η Γερμανία δεν θέλει να προκαλέσει μία οικονομική καταστροφή, δήλωσε ο Χάμπεκ.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν ένα ουκρανικό μαχητικό αεροσκάφος MiG-29 κοντά στο Σλοβιάνσκ, στα ανατολικά της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε, επλήγησαν 38 στρατιωτικοί στόχοι στην Ουκρανία. Μεταξύ αυτών, αποθήκες πυρομαχικών και κέντρα ελέγχου.

Δεν στάθηκε δυνατή, η άμεση και ανεξάρτητη επιβεβαίωση των πληροφοριών.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα, ότι ένα τουρκικής κατασκευής, πολεμικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα Bayraktar κατέστρεψε σήμερα, δύο ρωσικά σκάφη περιπολίας κλάσης Raptor στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ανέφερε ο αρχηγός του Γενικού Στρατιωτικού Επιτελείου της Ουκρανίας.

«Δύο ρωσικά σκάφη περιπολίας κλάσης Raptor καταστράφηκαν σήμερα την αυγή κοντά στο Φιδονήσι» έγραψε ο Βαλέρι Ζαλούζνι στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Δεν υπήρξε κάποια άμεση αντίδραση από τη Μόσχα σχετικά με τον ισχυρισμό αυτό.

