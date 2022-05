Φιλορωσικά τρολ διεξάγουν έναν πόλεμο πληροφοριών, μέσα από ένα παλιό εργοστάσιο στην Αγία Πετρούπολη στοχοποιώντας δυτικούς ηγέτες και διαδίδοντας την προπαγάνδα του Κρεμλίνου για τον πόλεμο στην Ουκρανία, προειδοποίησε σήμερα η βρετανική κυβέρνηση, η οποία ανέθεσε τη διενέργεια μιας μελέτης για το θέμα.

Η μελέτη, οι συντάκτες της οποίας δεν κατονομάζονται για λόγους ασφαλείας, «δείχνει πώς το Κρεμλίνο χρησιμοποιεί ένα εργοστάσιο τρολ για να διαδίδει ψέματα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με σχόλια σε ιστότοπους με μεγάλη επισκεψιμότητα», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το Φόρεϊν Όφις.

Σύμφωνα με το Λονδίνο, αυτή η ρωσική εκστρατεία παραπληροφόρησης «έχει σχεδιαστεί για να χειραγωγήσει τη διεθνή κοινή γνώμη σχετικά με τον ρωσικό πόλεμο στην Ουκρανία».

Σύμφωνα με την έρευνα, φιλορώσοι πράκτορες στρατολογούν τρολ στο Telegram που πληρώνονται για να στοχοποιούν λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ηγετών της Δύσης για να μεταδίδουν προπαγάνδα υπέρ του Κρεμλίνου.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στο Κρεμλίνο και στα εργοστάσια τρολ του να εισβάλλουν στους διαδικτυακούς μας χώρους με τα ψέματά τους», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Λιζ Τρας. «Η βρετανική κυβέρνηση έχει ειδοποιήσει τους εταίρους της στο εξωτερικό και θα συνεχίσει να εργάζεται με συμμάχους και διαδικτυακές πλατφόρμες για την καταπολέμηση των ρωσικών επιχειρήσεων».

Revealed: The Kremlin’s propaganda network spreading lies about Putin’s illegal war online.

The UK Government has alerted allies and will continue to work intensively to undermine Russian information operations. https://t.co/wfS3a4lGXj

— Liz Truss (@trussliz) May 1, 2022