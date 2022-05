Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να μην εξελίσσεται όπως θα επιθυμούσε η Ρωσία, ένας ακόμη πονοκέφαλος φαίνεται πως προστίθεται για τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Τις τελευταίες ώρες, οργιάζουν οι φήμες -χωρίς πάντως να υπάρχει κάποια επίσημη επιβεβαίωση από ανεξάρτητη πηγή- πως ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Βαλέρι Γερασίμοφ, τραυματίστηκε μετά από ουκρανική επίθεση στο Ιζιούμ, στην περιοχή του Χαρκόβου.

Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας, καθώς και διεθνή ΜΜΕ, ο Γερασίμοφ τραυματίστηκε στο πόδι, χωρίς πάντως το τραύμα να εγκυμονεί κίνδυνο για τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο ρώσος στρατηγός είχε σταλεί από τον Πούτιν στην Ουκρανία για να αναλάβει προσωπικά την επιχείρηση στο Ντονμπάς και στην ανατολική Ουκρανία.

Την είδηση μετέδωσε ο σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών, Anton Gerashchenko, σημειώνοντας πως η έκρηξη σημειώθηκε στην ανατολική Ουκρανία, στο Ρωσικό αρχηγείο της περιοχής, στην πόλη Ιζιούμ.

Κατά τον σύμβουλο του υπουργείου Εσωτερικών, «ήταν γνωστό πως στο Αρχηγείο βρισκόταν ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Γερασίμοφ, για να συντονίσει την επίθεση στο Σλοβιάνσκ».

«Μεγάλος αριθμός ανώτερων αξιωματικών της Ρωσίας μεταξύ των θυμάτων έχει επιβεβαιωθεί» ανέφερε ο Gerashchenko.

⚡️We received confirmation of yesterday’s explosion in #Izium (Eastern 🇺🇦) near 🇷🇺 headquarters. It is known that 🇷🇺 Head of General Staff Gerasimov was there to lead attack on #Sloviansk.

Large number of casualties among senior 🇷🇺 officers has been confirmed.#UkraineRussianWar

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 1, 2022