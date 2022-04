Λίβερπουλ: «Υπογράφει μέχρι το 2026 ο Κλοπ»

Ο Γιούργκεν Κλοπ είναι ο προπονητής που αναμόρφωσε τη Λίβερπουλ και την έκανε ξανά μία εκ των κορυφαίων ομάδων στον πλανήτη, ύστερα από αρκετά χρόνια. Είναι λογικό, λοιπόν, η διοίκηση των «κόκκινων» να θέλει να τον κρατήσει για όσα περισσότερα χρόνια γίνεται στον πάγκο της ομάδας.

Τα δημοσιεύματα τόσο του αγγλικού όσο και του γερμανικού Τύπου, επί μήνες, ήθελαν τον Κλοπ να έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ το καλοκαίρι του 2024 για να αναλάβει την εθνική ομάδα της Αγγλίας ή της Γερμανίας. Όλα αυτά, όμως, φαίνεται ότι… πάνε στον κουβά πλέον, αφού ο Γερμανός προπονητής φέρεται να υπέγραψε ήδη νέο συμβόλαιο με τους κόκκινους.

Το βράδυ της Τετάρτης (27/4) η Λίβερπουλ νίκησε με 2-0 τη Βιγιαρεάλ στον πρώτο ημιτελικό του Champions League και μία μέρα μετά το κλίμα γίνεται ακόμη καλύτερο στις τάξεις των οπαδών της, μετά το αποκλειστικό δημοσίευμα του έγκυρου «The Athletic».

Σύμφωνα με αυτό, ο Κλοπ, ο οποίος λατρεύεται από τους φίλους της αγγλικής ομάδας, υπέγραψε νέο συμβόλαιο με διάρκεια ως το 2026, όταν και θα συμπληρώσει δεκαετία στον πάγκο της Λίβερπουλ, ενώ το ίδιο έκαναν και οι πιο στενοί συνεργάτες του. Όσο για την επίσημη επιβεβαίωση από το κλαμπ; Αναμένεται πολύ σύντομα, όπως αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα.

Οι δύο πλευρές έφτασαν σε άμεση συμφωνία και ο Κλοπ θα παραμείνει στο Άνφιλντ μέχρι το καλοκαίρι του 2026, σκορπώντας χαμόγελα σε όλο το φίλαθλο κόσμο της Λίβερπουλ, σε μια μέρα χαράς καθώς το ταξίδι συνεχίζεται και δεν έχει σταματημό.

Η επίσημη ανακοίνωση δεν θα αργήσει, καθώς έχουν ολοκληρωθεί όλες οι λεπτομέρειες και όπως έχει γίνει γνωστό, ο Κλοπ έχει υπογράψει ήδη το νέο του συμβόλαιο.

Ο Γερμανός τεχνικός έχει κατακτήσει το Champions League, την Premier League, το Super Cup, το Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων και φέτος το Λιγκ Καπ. Σε 371 παιχνίδια έχει 232 νίκες, 77 ισοπαλίες και 62 ήττες.

Η ανανέωση του συμβολαίου με τον «Κλόπο» έρχεται σε ένα κομβικό σημείο της σεζόν, και ίσως αποτελέσει ώθηση για τη Λίβερπουλ που βρίσκεται στον τελικό του FA Cup, μόλις ένα βαθμό πίσω από τη Μάντσεστερ Σίτι στο πρωτάθλημα και μία ανάσα μακριά από τον τελικό του Champions League.

🚨 EXCLUSIVE: Jurgen Klopp has today signed a contract extension to keep him at Liverpool until 2026. 54yo German manager + his closest staff were on deals to 2024 & have now prolonged them by 2 years. Official confirmation not far off @TheAthleticUK #LFC https://t.co/3KVAvtACgL

— David Ornstein (@David_Ornstein) April 28, 2022