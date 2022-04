Έγραψε ιστορία ο Γιάννης: Πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μπακς στα πλέι-οφ

Δε σταματά να γράφει ιστορία στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Greek Freak μπόρεσε να φθάσει σε ακόμη μια επική επίδοση κόντρα στους Μπουλς, συνεχίζοντας να γράφει το όνομα του με χρυσά γράμματα στην ιστορία των Μπακς αλλά και ολόκληρου του NBA.

Αυτήν τη φορά ο Γιάνναρος κατάφερε να σπάσει ένα μοναδικό ρεκόρ, καθώς ξεπέρασε τους 1.692 πόντους που είχε στα πλέι-οφ ο θρυλικός Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ με τα Ελάφια, ανεβαίνοντας έτσι στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Πλέον ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι και επίσημα ο πρώτος σκόρερ των Μπακς στα παιχνίδια των πλέι-οφ, φθάνοντας σε ακόμη μία ιστορική επίδοση.

Giannis has passed @kaj33 to become the Bucks’ All-Time Playoff Scoring Leader.

🍾 @MoetUSA pic.twitter.com/85eVXG4TNB

— Milwaukee Bucks (@Bucks) April 21, 2022