Το απίστευτο σερί της Σίτι που σταμάτησε η Λίβερπουλ

Έξι 24ωρα μετά το φοβερό και τρομερό ντέρμπι του «Έτιχαντ» ανάμεσα στις δύο κορυφαίες ομάδες του κόσμου, ο ποδοσφαιρικός πλανήτης ετοιμάζεται για ακόμη μια μάχη. Αυτή τη φορά ωστόσο η Μάντσεστερ Σίτι και η Λίβερπουλ θα διασταυρώσουν τα «ξίφη» τους με στόχο μια θέση τον μεγάλο τελικό του φετινού FA Cup.

Οι δύο πρωτοπόροι της Premier League θα μονομαχήσουν το απόγευμα (18:30) στο «Γουέμπλεϊ» για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου, λίγες μόλις ημέρες μετά τον… τελικό πρωταθλήματος που έδωσαν στο «Έτιχαντ».

Ένα παιχνίδι υψηλής έντασης, με φοβερές μονομαχίες και απίστευτη ποιότητα. Μπορεί για τη Λίβερπουλ αυτό να ήταν το 5ο συνεχόμενο παιχνίδι που δεν κατάφερε να επικρατήσει της Μάντσεστερ Σίτι, ωστόσο το σύνολο του Γιούργκεν Κλοπ κατάφερε να βάλει «στοπ» σε ένα εκπληκτικό σερί που είχαν «χτίσει» οι «Πολίτες» στη φετινή σεζόν.

Πριν αντιμετωπίσει τη Λίβερπουλ, η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα είχε προηγηθεί στη φετινή Premier League 22 φορές. Και τις 22 είχε καταφέρει να φύγει με το «τρίποντο» στο φινάλε. Παράλληλα, μέχρι και το τελευταίο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ, η Σίτι είχε καταφέρει να φτάσει στα αποδυτήρια με το σκορ υπέρ της άλλες 17 φορές. Το αποτέλεσμα στο τέλος; Νίκη.

Όλα αυτά μέχρι το τελευταίο ματς με τους «κόκκινους». Η ομάδα του Κλοπ κατάφερε να σταματήσει το απίθανο σερί της Σίτι με το γενικότερο προβάδισμα, αλλά και αυτό του πρώτου ημιχρόνου, βάζοντας έτσι «τέλος» σε μία συνήθεια που είχε γίνει… λατρεία για τους «Πολίτες»…

Manchester City in the Premier League this season:

When taking the lead:

• 23 games

• 22 wins

When leading at half-time:

• 18 games

• 17 wins

Only slowed down by Liverpool. pic.twitter.com/kurBUH2au5

— Sporting Index (@sportingindex) April 15, 2022