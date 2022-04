Τσιτσιπάς: «Ποτέ δεν είναι εύκολο…»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε με… περίπατο την υπεράσπιση του περσινού τίτλου του στο Monte Carlo Masters, επικρατώντας με 6-3-, 6-0 του Ιταλού Φάμπιο Φονίνι και παίρνοντας άνετα την πρόκριση για τον τρίτο γύρο («16»).

Ο ίδιος στις πρώτες δηλώσεις του ήταν πολύ ευχαριστημένος απ’ την πρεμιέρα του, τονίζοντας πως πάντα οι συγκεκριμένοι αγώνες έχουν τη δική τους δυσκολία.

«Είχα έναν καλό αγώνα, έπαιξα καλό τένις» τόνισε ο Έλληνας πρωταθλητής και πρόσθεσε πως «…ποτέ δεν είναι εύκολο, ειδικά στον πρώτο αγώνα».

.@steftsitsipas cruises past Fabio Fognini 6-3 6-0 to reach the third round in Monte-Carlo!@ROLEXMCMASTERS | #RolexMCMasters pic.twitter.com/3j3cPDXHJP

— ATP Tour (@atptour) April 12, 2022