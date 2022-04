Ουκρανία: Νεκρός ένας ακόμα Ρώσος ανώτατος αξιωματικός λέει το Κίεβο

Τον διοικητή του επίλεκτου ρωσικού 59ου Συντάγματος τεθωρακισμένων, συνταγματάρχη Αλεξάντρ Μπεσπάλοφ υποστηρίζει ότι σκότωσε ο ουκρανικός στρατός.

Δεν έχει γίνει σαφές πού και πώς σκοτώθηκε.

Το BBC, σε δικό του δημοσίευμα, επισημαίνει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητη πηγή τον θάνατο του Μπεσπάλοφ.

Σήμερα η Ουκρανία ισχυρίστηκε ότι περίπου 19.500 Ρώσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν σε μάχες. Στις 25 Μαρτίου, η Ρωσία δήλωσε ότι ο αριθμός των θυμάτων της ανέρχεται σε 1.351 στρατιώτες.

The #Ukraine Armed Forces claim that they eliminated the next Russian top military officer – a commander of the elite Russian 59th tank regiment, Col. Alexandr Bespalov. pic.twitter.com/MuZp3F2Xwv

— Victor Kovalenko (@MrKovalenko) April 8, 2022