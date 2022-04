«Τρελάθηκε» η Παρί: Δίνει μπόνους ανανέωσης 150 εκατομμυρίων ευρώ στον Εμπαπέ

Διατεθειμένη να παλέψει μέχρι τέλους για να κρατήσει στο Παρίσι τον Κίλιαν Εμπαπέ είναι η Παρί Σεν Ζερμέν.

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, οι Παριζιάνοι δεν πρόκειται να παρατήσουν έτσι εύκολα την υπόθεση και γι’ αυτό ετοιμάζονται να κάνουν μια νέα πρόταση στο γάλλο επιθετικό, με τα ποσά να προκαλούν… ίλιγγο.

Όπως αναφέρει συγκεκριμένα ο Γκιγιέμ Μπαλάγκ, η Παρί προσφέρει στον Εμπαπέ διετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές στα 40 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ωστόσο, το… ζουμί είναι στο μπόνους ανανέωσης.

Αυτό φέρεται να είναι στα 150 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Μένει να φανεί ποια θα είναι η τελική απόφαση του γάλλου σούπερ σταρ, ο οποίος δεν έχει επιλέξει ακόμα τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

