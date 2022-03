Συμπτώματα δηλητηρίασης, χωρίς να είναι ακόμη γνωστό πότε συνέβη αυτό, εμφάνισε ο ρώσος ολιγάρχης Ρόμαν Αμπράμοβιτς και κάποιοι Ουκρανοί που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία για την παύση του πολέμου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο άλλοτε ιδιοκτήτης της Τσέλσι και ουκρανοί διαπραγματευτές εμφάνισαν ύποπτα συμπτώματα μετά από συνάντηση στο Κίεβο νωρίτερα αυτό το μήνα, δήλωσαν άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα.

Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, ο κ. Αμπράμοβιτς -ο οποίος πηγαινοέρχεται μεταξύ Μόσχας, Λβιβ και άλλων τόπων διαπραγμάτευσης- καθώς και τουλάχιστον δύο ανώτερα μέλη της ουκρανικής ομάδας εμφάνισαν συμπτώματα που περιελάμβαναν κόκκινα μάτια, συνεχές και επώδυνο δάκρυ και ξεφλούδισμα δέρματος στα πρόσωπα και στα χέρια τους, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Scoop: Abramovich suffered suspected poisoning along with Ukraine peace negotiators earlier this month. Full Story on @WSJ shortly

