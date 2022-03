Ισλαμικό Κράτος: Ανέλαβε την ευθύνη για τη φονική επίθεση στο Ισραήλ

Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) ανέλαβε νωρίς σήμερα μέσω Telegram την ευθύνη για την επίθεση στο Ισραήλ χθες Κυριακή, υποστηρίζοντας πως είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο στρατιώτες και να τραυματιστούν άλλοι δέκα.

Νωρίτερα, αξιωματούχοι των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας έκαναν λόγο για επίθεση αράβων ενόπλων στη Χαντέρα (φωτογραφία Reuters/Ronen Zvulun, επάνω, από τον τόπο της επίθεσης), περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια του Τελ Αβίβ, που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο αστυνομικοί, διευκρινίζοντας ότι οι δράστες έπεσαν νεκροί από πυρά των ειδικών δυνάμεων που επενέβησαν.

Αργά χθες Κυριακή ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Αντονι Μπλίνκεν, ο οποίος επισκέπτεται το Ισραήλ, καταδίκασε την ενέργεια.

«Καταδικάζουμε τη σημερινή τρομοκρατική επίθεση στη Χαντέρα», τόνισε ο κ. Μπλίνκεν μέσω Twitter.

«Στεκόμαστε στο πλευρό των ισραηλινών εταίρων μας και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων», πρόσθεσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στην ανάρτηση.

We condemn today’s terrorist attack in Hadera, Israel. Such senseless acts of violence and murder have no place in society. We stand with our Israeli partners and send our condolences to the families of the victims.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 27, 2022