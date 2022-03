Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις, μετά το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ κατά τη διάρκεια της απονομής των 94ων βραβείων Όσκαρ. Όπως έγινε γνωστό, η Ακαδημία ξεκίνησε επίσημη έρευνα για το περιστατικό.

Πλέον, μετά την εν λόγω προσβλητική χειρονομία, λόγω ενός αποτυχημένου αστείου, ο Γουίλ Σμιθ, κινδυνεύει να χάσει το πολυπόθητο αγαλματίδιο.

«Η Ακαδημία καταδικάζει τις ενέργειες του Γουίλ Σμιθ στη χθεσινή απονομή. Ξεκινήσαμε επίσημα εξέταση γύρω από το περιστατικό και θα διερευνήσουμε περαιτέρω ενέργειες και συνέπειες σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό μας, τα Πρότυπα Δεοντολογίας και τη νομοθεσία της Καλιφόρνια» αναφέρει η Ακαδημία.

Νωρίτερα, η ακαδημία είχε εκδώσει ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε ότι «δεν συγχωρεί τη βία οποιασδήποτε μορφής».

The Academy does not condone violence of any form.

Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world.

— The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022