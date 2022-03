Βασίλισσα Ελισάβετ: Ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της

Όλο και φουντώνουν οι φήμες στη Βρετανία, που θέλουν την υγεία της Βασίλισσας Ελισάβετ να επιδεινώνεται.

Ειδικοί στο βασιλικό ρεπορτάζ αναφέρουν ότι αντιμετωπίζει προβλήματα με την κινητικότητά της και μάλιστα τονίζουν ότι περπατά ή στέκεται όρθια με δυσκολία.

«Είναι για εκείνη εξαιρετικά δύσκολο να περπατήσει ή να σταθεί όρθια για πολύ ώρα», υπογραμμίζει ο βασιλικός ρεπόρτερ Phil Dampier στην Telegraph.

Σε πρόσφατη συνάντησή της με στρατιωτικούς, που την επισκέφθηκαν στο Κάστρο του Ουίνδσορ, η 95χρονη μονάρχης απαθανατίστηκε με μπαστούνι.

«Όπως μπορείτε να δείτε, δεν μπορώ να κουνηθώ», είπε η ίδια χαρακτηριστικά.

Τα ζητήματα της κινητικότητας της Βασίλισσας έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με το τι θα γίνει στις εκδηλώσεις που πρέπει να δώσει το «παρών» τους επόμενους μήνες.

Επίσης, ερωτηματικά υπάρχουν για το αν θα μπορέσει να παρευρεθεί στο μνημόσυνο για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του πρίγκιπα Φιλίππου.

«Θα κάνει μια τεράστια προσπάθεια για να παρευρεθεί στο μνημόσυνο του πρίγκιπα Φιλίππου. Είναι σχεδόν 96 ετών», υπογράμμισε ο Dampier.

Ένας άλλος ειδικός είπε ότι οι προετοιμασίες για το μνημόσυνο βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και μία επιλογή είναι η Ελισάβετ να φτάσει με ελικόπτερο.

«Τα πάντα εξετάζονται για να βεβαιωθούμε ότι η Βασίλισσα θα φτάσει στην τελετή. Αλλά το πιο σημαντικό πράγμα είναι να βεβαιωθούμε ότι θα νιώθει άνετα. Μια πτήση 15 λεπτών είναι καλύτερη από μια ώρα στο πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου. Μερικές μέρες μπορεί να περπατήσει εύκολα. Άλλες μέρες δεν μπορεί», αποκάλυψε μία πηγή στη The Sun.

Την ίδια ώρα, κάποια δημοσιεύματα αναφέρουν ότι βρίσκεται σε αναπηρικό καροτσάκι ενώ στο εξοχικό σπίτι της που περνά περισσότερο τον χρόνο της πλέον, υπάρχει ανελκυστήρας.

Η Daily Mail από την μεριά της, γράφει για ένα υπερπολυτελές αμαξίδιο, που παρέλαβε πριν από δύο εβδομάδες. Διαθέτει ψυγείο και οθόνη τύπου tablet, πορτμπαγκάζ, ηχεία Bluetooth, ακόμα και θερμαινόμενο παρμπρίζ.

Έχει κατασκευαστεί από την εταιρεία Garia και κοστίζει 62.000 λίρες.

Queen solves mobility problems with plan to get around on new hi-tech £62,000 luxury golf buggy https://t.co/FmJglW3Wqm

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 27, 2022