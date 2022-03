Κλειστά παρέμειναν για αρκετή ώρα το Σάββατο τα στενά του Βοσπόρου στην Κωνσταντινούπολη, λόγω μιας παλιάς νάρκης που φέρεται να εντοπίστηκε από ψαράδες.

Ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες εντόπισαν τη νάρκη και την εξουδετέρωσαν, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ.

🇹🇷 Turkey’s Coast Guard Command teams took action for a 🇺🇦 Ukrainian mine at the Black Sea entrance of the Bosphorus Strait.

There are 420 stray mines in the Black Sea, turning the Black Sea into a minefield that would be a great disaster for Istanbul. pic.twitter.com/F03tmFsq7s

— Intelsky (@Intel_sky) March 26, 2022