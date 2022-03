Νίκη για τους Μπακς χωρίς Γιάννη και Μίντλετον (114-102)

Μπορεί η απουσία των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Κρις Μίντλετον να έφερε σε δύσκολη θέση τους Μπακς, όμως κατάφεραν να κερδίσουν τους Ουίζαρντς με 114-102.

Με ηγέτη τον Τζρου Χόλιντει (24 πόντοι, 10 ασίστ), αλλά και τη σημαντική βοήθεια των Γκρέισον Άλεν (21 πόντοι, 5/7 τρίποντα) και Πατ Κόνατον (16 πόντοι, 5 ριμπάουντ), τα «ελάφια» έκαναν τη δουλειά τους και απέδειξαν ότι μπορούν να σταθούν και χωρίς τους σούπερ σταρ τους.

Από την πλευρά των Ουίζαρντς ξεχώρισε ο Πορζίνγκις (16 πόντοι, 9 ριμπάουντ και Σμιθ 17 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ).

The Bucks have won 10 of their last 11 games vs. Wizards. pic.twitter.com/GgZbOXPf3n

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 25, 2022