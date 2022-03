Για τέσσερις νεκρούς κάνει λόγο ο επικεφαλής της τοπικής διοίκησης στο Λουγκάνσκ στην ανατολική Ουκρανία, Σεργκέι Γκαϊντάι μετά από ρωσικό βομβαρδισμό κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ρώσοι έκαναν επίθεση με πυραύλους και βόμβες φωσφόρου. Με βάση τις ίδιες αναφορές, 31 κτίρια στην περιοχή χτυπήθηκαν ή καταστράφηκαν την προηγούμενη ημέρα, ενώ 23 από αυτά ήταν κατοικίες.

Από αυτά 16 τυλίχθηκαν στις φλόγες. Επιθέσεις έγιναν στις περιοχές Σεβεροντονέτσκ, Λισιτσάνσκ, Ρουμπίζνε, Κρεμίνα, Νοβοντρούζεσκ και Βοεβοντίβκα.

Η κατάσταση στη Ρουμπίζνε είναι πολύ δύσκολη αφού οι μάχες διεξάγονται στο κέντρο της πόλης.

#RussiaUkraine #LPR Militia evacuating civilians from the town of #Rubezhnoye. There is fighting going on for the adjacent towns of #Severodonetsk & #Lisichansk pic.twitter.com/1j2UONblUN

