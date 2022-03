Πολλές εκρήξεις σημειώθηκαν στην περιοχή Ποντίλ του Κιέβου. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας, χτυπήθηκαν εμπορικό κέντρο και πολυκατοικίες.

⚡️Several explosions heard in Kyiv’s Podil district, according to mayor Vitali Klitschko.

CCTV footage of the Russian ballistic strike on Retroville shopping centre in Kyiv. #Ukraine #Russia #Kyiv pic.twitter.com/ciC2STqVqP

Windows were blown in Kyiv up to one kilometer away after the missile strike.#Ukraine #Russia #Kiev pic.twitter.com/jLOlV0exff

— Intel Rogue (@IntelRogue) March 20, 2022