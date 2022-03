Δεκάδες παρευρισκόμενοι που αρνούνταν να φανούν στις κάμερες, ένας Πούτιν που έγινε… καπνός και μερικά πλάνα που κάπου τα έχουμε ξαναδεί. Τελικά η ομιλία του Πούτιν ήταν όπως ακριβώς φαινόταν; Τα δυτικά μέσα φαίνεται να έχουν άλλη γνώμη.

Ειδικότερα η χθεσινή ομιλία του Βλαντιμίρ Πούτιν παρομοιάστηκε από έναν Ρώσο σχολιαστή με τον « Μπίλι Γκράχαμ στη…Βόρεια Κορέα», μια αναφορά τόσο στον Αμερικανό χριστιανό ευαγγελιστή όσο και στις προπαγανδιστικές συγκεντρώσεις του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Την ίδια στιγμή η ζωντανή μετάδοση της συγκέντρωσης στο YouTube κατακλύστηκε από χιλιάδες επικριτικά σχόλια.

Δεκάδες χιλιάδες Ρώσοι που κυμάτιζαν τις σημαίες τους, γέμισαν το στάδιο Luzhniki στην Μόσχα με αφορμή την όγδοη επέτειο «επανένωσης» της Κριμαίας.

Εκεί ο Πούτιν προσπάθησε να…«αντλήσει υποστήριξη για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, εξήγησε γιατί ξεκίνησε ο πόλεμος και διακίνησε μια ψευδή αφήγηση για την «επιτυχία» της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης.

🧵 This is the picture the Kremlin wants you to see: thousands of people who support President Putin and the «special military operation» in Ukraine, crammed into Luzhniki Stadium in Moscow. We went there today and talked to dozens of people who attended… 🧵 pic.twitter.com/RGgWL2fSej

Ωστόσο, το αφήγημα του δεν έπεισε πολλούς χρήστες του διαδικτύου, ειδικά όταν κάποιοι παρευρισκόμενοι αποκάλυψαν πως ήταν δημόσιοι υπάλληλοι που είχαν πιεστεί να έρθουν και είχαν μεταφερθεί με λεωφορεία στην εκδήλωση. Άλλοι ήταν φοιτητές στους οποίους είπαν ότι θα μπορούσαν να πάρουν ρεπό από τις διαλέξεις τους αν παρακολουθούσαν την ομιλία.

Όπως αναφέρει μάλιστα η Daily Mail, κυκλοφορούν διάφορα βίντεο στα social media όπου δείχνει έναν δημοσιογράφο να προσπαθεί να κινηματογραφήσει το πλήθος έξω από το στάδιο, ωστόσο οι παρευρισκόμενοι φαίνονται να γυρίζουν την πλάτη τους στην κάμερα σε μια προσπάθεια να κρύψουν τα πρόσωπά τους.

Αρκετά κανάλια Telegram που ασκούν κριτική στο Κρεμλίνο ανέφεραν ότι φοιτητές και δημόσιοι υπάλληλοι από διάφορα ιδρύματα έλαβαν εντολή από τους ανωτέρους τους να παραστούν σε συγκεντρώσεις και συναυλίες για την επέτειο της Κριμαίας. Ωστόσο οι αναφορές αυτές δεν μπόρεσαν να επαληθευτούν ανεξάρτητα.

Εν τω μεταξύ στο live της εκδήλωσης στο YouTube δεν είχαν απενεργοποιηθεί τα σχόλια, με αποτέλεσμα χιλιάδες χρήστες να σχολιάσουν αρνητικά.

President #Putin to the crowd in Luzhniki stadium: To save people from genocide is the main motive of the operation that we launched in Donbass and Ukraine. The words from the holy Scripture come to my mind: «There is no greater love than if someone gave his soul for his friends. pic.twitter.com/YuIFcKNG96

— The Eurasianist ☦️ (@Russ_Warrior) March 18, 2022