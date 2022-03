Ξεκινάει η «μάχη» στα play outs – Το σημερινό πρόγραμμα

Πρεμιέρα για τα play outs σήμερα! Η «μάχη» για την παραμονή ξεκινάει, με το… μενού της 1ης αγωνιστικής να έχει σημαντικές αναμετρήσεις σε Ηράκλειο, Περιστέρι, Βόλο και Αγρίνιο.

Οχτώ ομάδες για την παραμονή στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όλες θα παίξουν μεταξύ τους από μια φορά. Όσες ομάδες τερμάτισαν από την έβδομη μέχρι και τη δέκατη θέση θα δώσουν τέσσερα εντός έδρας παιχνίδια και τρία εκτός, ενώ εκείνες από την ενδέκατη έως τη 14η θέση θα κάνουν το αντίστροφο.

Πάμε να δούμε το πρόγραμμα της ημέρας…

ΟΦΗ – Ιωνικός (15:00, Cosmote Sport 2)

Πρώτο παιχνίδι της ημέρας, στο Ηράκλειο. Ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Ιωνικό στην πρεμιέρα των play out, με τις δύο ομάδες να μην έχουν μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Για την ομάδα του Νίκου Νιόπλια οι στόχοι άλλαξαν στο… παρα πέντε, καθώς μετά την απόφαση της επιστροφής των βαθμών στον ΠΑΣ Γιάννινα, ο σύλλογος της Κρήτης έχασε τη θέση του από τα play off και έτσι βρίσκεται στα play out, έχοντας την πρώτη θέση στη σχετική βαθμολογία.

Η ομάδα της Νίκαιας έχει μια απόσταση ασφαλείας μέχρι στιγμής, ωστόσο χρειάζεται βαθμούς για να κλειδώσει και τυπικά την παραμονή της στην Super League.

Ατρόμητος – Απόλλων Σμύρνης (17:15, Nova Sports Prime)

Ο θάνατος σου, η ζωή μου στο Περιστέρι. Ο Ατρόμητος θα φιλοξενήσει τον Απόλλωνα Σμύρνης με τις δύο ομάδες να έχουν στο μυαλό τους μονάχα το «τρίποντο», καθώς οι θέσεις τους στην κατάταξη δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια.

Ο Κρις Κόλμαν δεν θα έχει στη διάθεση του, τους Νάτσο και Κυριάκο Παπαδόπουλο, έχοντας έτσι να διαχειριστεί δύο σημαντικές απουσίες σε ένα must win παιχνίδι. Από την άλλη, ο Μπάμπης Τεννές δεν υπολογίσει στους τιμωρημένους Τσιλούλη και Φατιόν, ενώ εκτός έμειναν και οι Βέρχουλστ, Ράιλι, Γιακιμόφσκι, Παπαγεωργίου και Γιαννιώτας ο οποίος είναι τραυματίας.

Βόλος – Αστέρας Τρίπολης (17:15, Cosmote Sport 1)

Ματς χωρίς ιδιαίτερο άγχος στο Βόλο. Η τοπική ομάδα φιλοξενεί τον Αστέρα Τρίπολης, με τους δύο συλλόγους να έχουν αρκετούς βαθμούς ώστε να μην έχουν κανένα άγχος για την ώρα… Οι γηπεδούχοι έχουν 30 βαθμούς αυτή τη στιγμή και έχουν μια πολύ καλή διαφορά από το τέλος, ενώ οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται σε ακόμα καλύτερη θέση, έχοντας 35 βαθμούς.

Ο Βόλος έχει μονάχα μια απουσία, αυτή του Τσοκάνη ο οποίος είναι τιμωρημένος. Ο Ράσταβατς από την άλλη έχουν να διαχειριστεί πολλές απουσίες, καθώς εκτός έμειναν οι Μπαράλες, Καπίγια, Ιγκλέσιας, Τιλίκα, Χριστόπουλος, Μουνάφο και Τσιφτσής.

Παναιτωλικός – Λαμία (19:30, Cosmote Sport 2)

Το πρόγραμμα κλείνσει στο Αγρίνιο με την αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναιτωλικό και τη Λαμία. Οι γηπεδούχοι δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς βρίσκονται αρκετά ψηλά με 32 βαθμούς και θέλουν μονάχα να δώσουν συνέχεια στα πολύ καλά τους αποτελέσματα που έχουν από το 2022.

Για τη Λαμία ωστόσο τα πράγματα δεν είναι έτσι, καθώς η βαθμολογική της θέση δεν αφήνει περιθώρια και έτσι το παιχνίδι κρίνεται ως must win.

Η βαθμολογία

7. ΟΦΗ 37

8. Αστέρας 35

9. Παναιτωλικός 32

10. Βόλος 30

11. Ιωνικός 26

12. Ατρόμητος 23

13. Λαμία 18

14. Απόλλων 13