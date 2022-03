Τρία laptops που θα σε ακολουθήσουν σε κάθε σου ταξίδι!

Smartphones και tablets βλέπουν την ισχύ τους να αυξάνεται διαρκώς, όμως ακόμα κι έτσι, τα laptops παραμένουν μακράν τα κορυφαία συστήματα για απομακρυσμένη εργασία και απρόσκοπτη παραγωγικότητα. Συνδυάζοντας ιδανικά τη φορητότητα με τα άρτια τεχνικά χαρακτηριστικά και το οικείο περιβάλλον εργασίας, ένα laptop είναι ο τέλειος συνεργάτης και ένα αξιόπιστο εργαλείο που θα φροντίσει για την εργασία, την ψυχαγωγία, την επικοινωνία και την ενημέρωσή σου όσο εσύ βρίσκεσαι καθ’ οδόν. Για ‘σένα μάλιστα που θες το καλύτερο ακόμα και στα ταξίδια σου, επιλέξαμε και σου προτείνουμε τρία από τα καλύτερα υπερφορητά laptops που κυκλοφορούν στην αγορά. Έλα να τα δούμε!

HP Elite DragonFly G2 (Core i7-1165G7/16GB/512GB/Intel Iris Xe)

Το Elite DragonFly G2 είναι το απόλυτο 2-σε-1 υπερφορητό. Ο υβριδικός του σχεδιασμός εγγυάται πως θα ‘ναι σε θέση να καλύψει κάθε σου ανάγκη, όπως κι αν θελήσεις να το χρησιμοποιήσεις, ανταποκρινόμενο εξίσου καλά στους ρόλους του laptop και του tablet. Στις 13,3 ίντσες και με βάρος κάτω από το όριο του ενός κιλού (για την ακρίβεια ζυγίζει περί τα 0,99 κιλά), διαθέτει περιστρεφόμενη οθόνη αφής με πάνελ IPS, ανάλυση 1920×1080 και ενσωματωμένο φίλτρο ιδιωτικότητας HP Sure View Reflect που θα κρατήσει μακριά τα αδιάκριτα βλέμματα. Τον δε Core i7 11ης γενιάς πλαισιώνουν 16 GB μνήμης LPDDR4x-4266 και δίσκος PCIe NVMe 512 GB.

Το σύστημα της HP παίρνει άριστα και στον τομέα της συνδεσιμότητας προσφέροντας μία υπερπλήρη γκάμα λύσεων. Διαθέτει, βλέπεις, θύρες USB 4 Type-C (Thunderbolt 4), USB Type-A, HDMI 2.0b καθώς και τεχνολογίες Wi-Fi 6 και Bluetooth 5 για να συνδέσεις χωρίς κανένα πρόβλημα όλα σου τα περιφερειακά και αξεσουάρ. Την ίδια στιγμή τα τέσσερα στερεοφωνικά ηχεία με την υπογραφή της B&O χαρίζουν υψηλής ποιότητας ήχο που θα ανεβάσει επίπεδο την ψυχαγωγία σου, επιτρέποντάς σου να streamάρεις μουσική, σειρές και ταινίες όπως στο σαλόνι σου. Στα παραπάνω πρόσθεσε τη δυνατότητα φόρτισης μέσω USB Type-C και την υποστήριξη ταχείας φόρτισης (0-50% σε μόλις 30 λεπτά) και δε χρειάζεσαι τίποτε παραπάνω!

Apple MacBook Pro 13,3” με Touch Bar (M1/16GB/256GB/M1)

Συνδυάζοντας τα μοναδικά πλεονεκτήματα ενός MacBook Pro με την άνεση που προσφέρει ένα σύστημα στις 13,3 ίντσες, ο MacBook Pro 13,3” με Touch Bar (μοντέλο 2020) θα σου δώσει την ευκαιρία να κάνεις όλα όσα ονειρευόσουν ακόμα και on the go. Στηρίζεται στο πανίσχυρο SoC M1 της Apple το οποίο ενσωματώνει τεχνολογία 5 nm και διαθέτει 16 εκατ. τρανζίστορ, επεξεργαστή με οκτώ πυρήνες, νευρωνική μηχανή, κάρτα γραφικών και πλήρες προφίλ I/O. Ως εκ τούτου, ο φορητός της Apple προσφέρει έως και 2,8 φορές ταχύτερη απόδοση επεξεργαστή σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη γενιά και πέντε φορές υψηλότερη απόδοση γραφικών για μία ανεπανάληπτη εμπειρία.

Το MacBook Pro διαθέτει ακόμα 16 GB ταχύτατης ενοποιημένης (UMA) μνήμης που εγγυάται τον αποτελεσματικότερο διαμοιρασμό δεδομένων μεταξύ επεξεργαστή, νευρωνικής μηχανής και κάρτα γραφικών. Ο SSD δίσκος προσφέρει χωρητικότητα 256 GB για τα απαραίτητα στην καθημερινότητά σου αρχεία και όντας σε θέση να επιτύχει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως και 3,3 GB/s, εξασφαλίζει εμπειρία χρήσης με αστραπιαία απόκριση. Απόλαυσε τη ρεαλιστική εικόνα της οθόνης Retina με ανάλυση 2560×1600 και κατά 25% πιο διευρυμένη κάλυψη σε σχέση με τον χρωματικό χώρο sRGB που προσαρμόζεται αυτόματα στις συνθήκες περιβάλλοντος χάρη στην τεχνολογία True Tone. Όσο για το Magic Keyboard, είναι τόσο βολικό που δε θα χορταίνεις να πληκτρολογείς!

Asus ROG Flow X13 GV301QH–K5288R (Ryzen 9 5980HS/32GB/1TB/GeForce GTX 1650)

Αν το gaming αποτελεί βασικό στοιχείο της ζωής σου, τότε το Asus ROG Flow X13 δεν πρόκειται να σε αφήσει αδιάφορο. Δεν είναι απλώς ένα συμπαγές laptop αλλά ένα πανίσχυρο gaming σύστημα που θα σου δώσει την ευκαιρία να απολαύσεις τα αγαπημένα σου video games σε υψηλή ανάλυση και με τα settings στο max, ακόμα κι όταν βρίσκεσαι εκτός σπιτιού. Διαθέτει προηγμένο σύστημα ψύξης με διπλούς αυτοκαθαριζόμενους ανεμιστήρες Arc Flow 84 λεπίδων για αυξημένη ροή αέρα και χαμηλότερες θερμοκρασίες, εξασφαλίζοντας πως θα παίζεις ακόμα και τα πιο απαιτητικά παιχνίδια χωρίς να επηρεάζονται η λειτουργία και η σταθερότητα του συστήματος.

Ως προς τα τεχνικά του χαρακτηριστικά τώρα, δύσκολα θα βρεις ψεγάδι. Ο πανίσχυρος Ryzen 9 5980HS έρχεται με οκτώ πυρήνες και συχνότητα που αγγίζει μέσω Boost τα 4,8 GHz, ενώ πλαισιώνεται από 32 GB μνήμης DDR4 στα 4266 MHz και δίσκο NVMe PCIe 3.0 M.2 στο 1 TB. Ως προς τα γραφικά, παιχνίδι κάνει η NVIDIA GeForce GTX 1650 με 4 GB αποκλειστικής μνήμης, ενώ αν θες το κάτι παραπάνω, μπορείς μέσω της μονάδας ROG XG Mobile να εκμεταλλευτείς την ισχύ μίας GeForce RTX 3080 με 16 GB GDDR6 για γραφικά που κόβουν την ανάσα και θα ζήλευαν ακόμα και τα ακριβότερα gaming rigs. Με μπαταρία που αντέχει έως και 10 ώρες και φορτίζει μέσω USB Type-C (περιλαμβάνεται φορτιστής 100 W), τέλος, δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα ως προς την αυτονομία.