«Ο Πούτιν ανέτρεψε τα σχέδια για τη Νέα Τάξη Πραγμάτων που ετοιμάζει το βαθύ κράτος των ΗΠΑ»

Ο Μάικλ Φλιν, ο οποίος για πολλούς στις ΗΠΑ εκφράζει μεγάλο μέρους του στρατιωτικού κατεστημένου της χώρας, προκαλεί «τριγμούς» στην Ουάσιγκτον με όσα ανέφερε για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο πρώην Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, στρατηγός εν αποστρατεία, ανέφερε πως η απόφαση του Βλαντιμίρ Πούτιν έβαλε «φρένο» στα σχέδια της επιβολής Νέας Τάξης Πραγμάτων από ισχυρούς επιχειρηματίες και πολιτικούς της χώρας του.

«Η κίνηση του Πούτιν στην Ουκρανία ανέτρεψε τα σχέδια του βαθέως κράτους των ΗΠΑ, του επικεφαλής του WEF Κλάους Σβαμπ, του Μπιλ Γκέιτς και άλλων που έχουν αναφορικά με την Νέα Τάξη Πραγμάτων που ετοιμάζουν», είπε χαρακτηριστικά.

«Όλα όσα βλέπουμε στην Ευρώπη σήμερα είναι η ανατροπή μιας ισορροπίας στα σχέδια για τη Νέα Τάξη Πραγμάτων όπως την θέλουν αυτοί: Όπως την θέλουν άτομα σαν τον Δρ. Χαράρε, τον Κλάους Σβαμπ, τον Μπιλ Γκέιτς» πρόσθεσε.

Ο Μάικλ Φλιν είπε ακόμα πως «Πρέπει να αντιληφθούμε ότι πρόκειται για ανθρώπους πολύ ευφυείς, έχουν πολλά μέσα στη διάθεσή τους και έχουν μια αποκρυσταλλωμένη στρατηγική ιδέα για το πώς θέλουν ο κόσμος να εξελιχθεί. Και ο Θεός και η ψυχή δεν είναι μέρος αυτού του σχεδίου».

🇺🇸🇷🇺 General Michael Flynn:

«Vladimir Putin has upset this balance of the New world order… the balance as people like… Klaus Schwab… Bill Gates… want it» 👀 pic.twitter.com/u8g5HuMcxL

