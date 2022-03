Formula 1: Ο Φερστάπεν ταχύτερος στην «αυλαία» των δοκιμών του Μπαχρέιν

Με τον -κάτοχο του τίτλου των οδηγών- Μαξ Φερστάπεν να σημειώνει τον ταχύτερο χρόνο στην 3η και τελευταία ημέρα, ολοκληρώθηκαν σήμερα στην πίστα του Μπαχρέιν οι επίσημες δοκιμές ενόψει της νέας σεζόν της Formula 1. Η Red Bull εμφανίστηκε σήμερα με νέες αναβαθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων πλαϊνών αεροδυναμικών βοηθημάτων, και έστειλε… μηνύματα στους ανταγωνιστές της, ενώ επιτρέπει στον Ολλανδό να πάει με αυτοπεποίθηση στο Grand Prix της επόμενης εβδομάδας, όπου θα αρχίσει την υπεράσπιση του τίτλου του.

Η δράση του τριημέρου ολοκληρώθηκε με τους «πιλότους» να κυνηγούν καλούς χρόνους και την κατάταξη να αλλάζει συνεχώς. Η κόκκινη σημαία (η δεύτερη για σήμερα) που βγήκε όταν ο Βάλτερι Μπότας σταμάτησε στη στροφή 8 άφησε στους οδηγούς 20 λεπτά… επίθεσης έως το τέλος της ημέρας. Σε αυτό το διάστημα ο Φερστάπεν είχε ένα τετ α κε 360 μοιρών στην τελευταία στροφή, ωστόσο στη συνέχεια ο Ολλανδός σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο της ημέρας. Ακολούθως βελτίωσε κι άλλο την καλύτερη επίδοσή του με 1:31.720, που ήταν ο καλύτερος χρόνος του τριημέρου των δοκιμών στο Μπαχρέιν.

Ο οδηγός της Red Bull άφησε στην δεύτερη θέση τον Σαρλ Λεκλέρκ της Ferrari, ο οποίος ήταν επτά δέκατα πιο αργός, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Φερνάντο Αλόνσο με Alpine. Ο Ισπανός δις παγκόσμιος πρωταθλητής «έγραψε» τον καλύτερο χρόνο του στα τελευταία λεπτά του απογευματινού προγράμματος και «έριξε» στην τέταρτη θέση τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes, την ώρα που ο Λιούις Χάμιλτον με το δεύτερο «ασημένιο» βέλος κατετάγη 17ος με 78 γύρους που «έγραψε» το πρωί. Έβδομος κατετάγη ο Σέρχιο Πέρες με τη δεύτερη Red Bull, ο οποίος ήταν ο ταχύτερος οδηγός του πρωινού προγράμματος, ενώ ο Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ με τη δεύτερη Ferrari ήταν 13ος.

Ο Μικ Σουμάχερ έβγαλε -για πολύ λίγο- την πρώτη κόκκινη σημαία της ημέρας, καθώς είχε ένα τετ α κε στην έξοδο της τελευταίας στροφής, ύστερα από δύο ώρες (39 γύρους) στο απογευματινό πρόγραμμα. Ήταν όγδοος όταν έπεσε η καρό σημαία, ωστόσο συνέχισε τις δοκιμές γι’ ακόμη δύο ώρες, καθώς οι άνθρωποι της Haas θέλουν να κερδίσουν το χρόνο που έχασαν το πρωί της Πέμπτης. Για τον ίδιο λόγο ο Κέβιν Μάγκνουσεν, ο οποίος κατετάγη 18ος και τελευταίος, ξεκίνησε μια ώρα νωρίτερα τις προσπάθειές του για σήμερα.

Πλέον οι ομάδες καλούνται να προετοιμάσουν τα μονοθέσιά τους για το εναρκτήριο Grand Prix της χρονιάς, το οποίο θα διεξαχθεί στην ίδια πίστα την επόμενη Κυριακή (20/3).

Τα αποτελέσματα της σημερινής ημέρας:

The FINAL classification@SchumacherMick puts @HaasF1Team‘s additional two hours to good use – he sets the second-quickest time of testing overall! 🔥#F1Testing #F1 pic.twitter.com/Sit6Is5QP2

— Formula 1 (@F1) March 12, 2022