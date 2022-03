Το Λονδίνο υποκλίνεται στον σουρεαλισμό – Άγνωστες εικαστικές ιστορίες στην Tate

Ο όρος «σουρεαλισμός» επινοήθηκε το 1917 από τον Γάλλο ποιητή Γκιγιώμ Απολλιναίρ, αλλά ήταν ένας άλλος Γάλλος ποιητής, ο Αντρέ Μπρετόν, αυτός που τον καθιέρωσε στο «Σουρεαλιστικό Μανιφέστο» του 1924.

Με το μανιφέστο του Μπρετόν το Παρίσι έγινε το κέντρο αυτού του κινήματος προσελκύοντας καλλιτέχνες από τον Σαλβαδόρ Νταλί και τον Μάν Ρέι μέχρι τον Μαξ Ερνστ και τη Λεονόρα Κάρινγκτον. Ωστόσο, οι αρχές των πιονιέρων του κινήματος στο Παρίσι άνθιζαν και αλλού: για παράδειγμα, από την καλλιτεχνική έκφραση του Ρενέ Μαγκρίτ στο Βέλγιο μέχρι ένα κέντρο καλλιτεχνικής δραστηριότητας στο Βελιγράδι.

🦎 Reality and illusion intermingle seamlessly in Kati Horna’s surrealist photographs, serving as windows into fantastic worlds. ✨

Discover Horna’s dreamy scenes in #SurrealismBeyondBorders at Tate Modern ➡ https://t.co/FHmLzSfXTl pic.twitter.com/R92cgfPMRm

