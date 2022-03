Νέα νύχτα τρόμου αναμένεται και απόψε στις μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας που είναι υπό πολιορκία. Η ρωσική εισβολή είναι στην 16η μέρα της με το Κίεβο, το Χάρκοβο και τη Μαριούπολη να είναι υπό σκληρή πολιορκία, ενώ τα ρωσικά στρατεύματα επιχειρούν να φτάσουν από τρεις πλευρές στην Οδησσό που είναι ο μεγάλος στόχος στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας.

Στην ουκρανική πρωτεύουσα όλες τις τελευταίες μέρες προετοιμάζονται για τη ρώσικη εισβολή, με τους Ουκρανούς στρατιώτες και τους πολίτες να δημιουργούν χαρακώματα για να πολεμήσουν τα ρωσικά στρατεύματα που πλησιάζουν ολοένα και πιο κοντά στην πόλη.

Την ίδια ώρα επίθεση από τη Λευκορωσία φοβάται απόψε η Ουκρανία. Την είδηση μετέδωσαν διεθνή και ουκρανικά ΜΜΕ όταν το ουκρανικό κρατικό Κέντρο Στρατηγικών Επικοινωνιών δήλωσε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει ότι η Λευκορωσία δεν θα εισβάλει στην Ουκρανία «τις επόμενες δύο ώρες».

«Σύμφωνα με πρωτόλειες πληροφορίες, τα λευκορωσικά στρατεύματα μπορεί να προχωρήσουν σε εισβολή στις 11 Μαρτίου στις 21:00 η ώρα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Κέντρο.

Να σημειώσουμε ότι η συγκεκριμένη ώρα έχει περάσει, αλλά οι Ουκρανοί συνεχίζουν να αναφέρονται στη λευκορωσική απειλή μετά τη σημερινή συνάντηση Βλαντίμιρ Πούτιν και Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Ο δήμαρχος του Κιέβου και πρώην πρωταθλητής πυγμαχίας Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε σήμερα στο Reuters πως πιστεύει ότι σχεδόν 2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν απομείνει ακόμα στην πόλη, η οποία δέχεται πιέσεις από τα ρωσικά στρατεύματα που προελαύνουν σε πολλά μέτωπα.

Δήλωσε ότι η ουκρανική πρωτεύουσα, όπου ζουν σε κανονικές συνθήκες σχεδόν 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι, έχει αρκετές προμήθειες ζωτικής σημασίας που μπορούν να κρατήσουν περίπου δύο εβδομάδες και ότι οι γραμμές εφοδιασμού από και προς την πόλη παραμένουν προς το παρόν ανοικτές.

Ο αδελφός του Βλαντίμιρ, επίσης πρωταθλητής της πυγμαχίας, προσέθεσε σε κοινή τους συνέντευξη ότι κάποιοι από τους άνδρες και τις γυναίκες που είχαν συνοδεύσει τις οικογένειες τους σε μια σχετική ασφάλεια στο δυτικό τμήμα της χώρας επιστρέφουν για να συμμετάσχουν στην άμυνα της πόλης.

«Υποθέτουμε ότι περίπου 2 εκατ. άνθρωποι είναι ακόμα στο Κίεβο και είναι πολύ σημαντικό να προσφέρουμε υπηρεσίες στους ανθρώπους», δήλωσε ο Βιτάλι στο Reuters στο κέντρο του Κιέβου.

Σφοδρή επίθεση δέχεται το Χάρκοβο από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, με τους τοπικούς αξιωματούχους να κατηγορούν τις ρωσικές δυνάμεις ότι εξαπολύουν επίθεση σε κατοικημένες περιοχές αλλά και σε ψυχιατρικό νοσοκομείο.

Ο τοπικός κυβερνήτης δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν το Χάρκοβο 89 φορές μέσα σε μία ημέρα. Ειδικότερα το Reuters μεταδίδει ότι ο Όλεχ Σινεγκούμποφ δήλωσε επίσης ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες μετά το χτύπημα ενός εκπαιδευτικού ινστιτούτου που διέθετε πυρηνικό εργαστήριο.

«Δεν υπάρχουν ακόμη απειλές για τον άμαχο πληθυσμό», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης του Χάρκοβο καταδίκασε τη σημερινή επίθεση σε ψυχιατρικό νοσοκομείο, λέγοντας ότι πρόκειται για «έγκλημα πολέμου κατά των αμάχων».

Η Ουκρανία κατηγόρησε τις ρωσικές δυνάμεις ότι έπληξαν ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο κοντά στην πόλη Ιζιούμ της ανατολικής Ουκρανίας.

Ο Σινεγκούμποφ σημείωσε ότι 330 άνθρωποι βρίσκονταν στο νοσοκομείο εκείνη τη στιγμή – μεταξύ των οποίων κάποιοι που ήταν σε αναπηρικά καροτσάκια ή δεν μπορούσαν να μετακινηθούν και ότι 73 άνθρωποι είχαν απομακρυνθεί, αναφέρει το Reuters. Ακόμα είπε ότι δεν υπάρχει σαφής εικόνα για τον αριθμό των θυμάτων.

«Αυτό είναι ένα έγκλημα πολέμου κατά των αμάχων, γενοκτονία κατά του ουκρανικού έθνους», έγραψε στο Telegram.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα την αναφορά. Η Ρωσία έχει αρνηθεί ότι στοχεύει αμάχους.

Την ίδια στιγμή ο δήμαρχος της πόλης δήλωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν καταστραφεί 48 από τα σχολεία της, καθώς η πόλη δέχεται ανηλεείς βομβαρδισμούς.

«Μέχρι σήμερα, 48 (σ.σ. από τα σχολεία της πόλης) έχουν καταστραφεί», δήλωσε ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέκοφ σε τηλεοπτικό διάγγελμα, μεταδίδει το Reuters.

Η πόλη έχει πληθυσμό περίπου 1,4 εκατομμυρίων κατοίκων.

Λόγω των ρωσικών βομβαρδισμών διακόπηκε η προσπάθεια απομάκρυνσης των αμάχων από την πόλη Ιζιούμ της ανατολικής Ουκρανίας μέσω του «ανθρωπιστικού διαδρόμου», ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιοχής.

«Το Ιζιούμ παραμένει χωρίς ηλεκτρικό, θέρμανση, νερό και τηλεφωνική σύνδεση», ανέφερε ο κυβερνήτης Όλεχ Σινεγκούμποφ.

Νωρίτερα, ο Μαξίμ Στρέλνικ από το δημοτικό συμβούλιο της πόλης είχε σημειώσει ότι οι μάχες γύρω από το Ιζιούμ συνεχίζονται με αποτέλεσμα οι Αρχές να μην μπορούν να οργανώσουν ανθρωπιστικό διάδρομο.

❗️Fighting continues in #Izyum, said Maxim Strelnik, a representative of the city council. Because of this, the authorities could not organize a humanitarian corridor.

«In the morning, fierce fighting started in the city and the explosions are not ceasing,» Strelnik said.

— NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2022