Χάνει δύο τουρνουά στις ΗΠΑ ο Τζόκοβιτς

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς παραμένει σταθερός στην απόφαση του να μην εμβολιαστεί και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να του στοιχίσει τη συμμετοχή του στα δύο επερχόμενα τουρνουά που θα πραγματοποιηθούν στην Αμερική το επόμενο διάστημα.

Ο Σέρβος τενίστας δεν θέλει να εμβολιαστεί και δε μπορέσει να ταξιδέψει στην Αμερική για να συμμετάσχει στο Indian Wells και το Οπεν του Μαϊάμι, όπως ενημέρωσε ο ίδιος τους υποστηρικτές του μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με μια ανάρτηση του στο Twitter o Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε γνωστό σε όλους πως δεν τα καταφέρει να βρεθεί στην Αμερική για τα δύο τουρνουά, καθώς δεν μπορεί να εισέλθει στη χωρά, καθώς δεν έχει εμβολιαστεί κατά του κορωνοϊού.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Νόβακ Τζόκοβιτς:

«Αν και είχα συμπεριληφθεί στις κληρώσεις τόσο του Indian Wells, όσο και του Miami Open, ήξερα πως δεν θα είχα τη δυνατότητα να ταξιδέψω. Η αρμόδια αρχή το επιβεβαίωσε και με ενημέρωσε πως οι κανονισμοί δεν θα αλλάξουν, επομένως δεν θα μπορέσω να αγωνιστώ στις ΗΠΑ. Καλή επιτυχία στους αθλητές πως θα συμμετάσχουν στα δύο αυτά μεγάλα τουρνουά».

While I was automatically listed in the @BNPPARIBASOPEN and @MiamiOpen draw I knew it would be unlikely I’d be able to travel. The CDC has confirmed that regulations won’t be changing so I won’t be able to play in the US. Good luck to those playing in these great tournaments 👊

— Novak Djokovic (@DjokerNole) March 9, 2022