Τσέλσι ώρα μηδέν: Η κυβέρνηση, οι κυρώσεις και το μεγάλο δίλημμα του Αμπράμοβιτς

Σαν «βόμβα» έσκασε η είδηση της ανακοίνωσης της κυβέρνησης Μεγάλης Βρετανίας, η οποία αποφάσισε να προχωρήσει σε κυρώσεις κατά του Ρόμαν Αμπράμοβιτς και ακόμα έξι Ρώσων επιχειρηματιών, λόγω των όσων συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στην Ουκρανία, μετά την απόφαση του Βλαντιμίρ Πούτιν να διατάξει στρατιωτική επιχείρηση στη χώρα.

Παρότι η πλευρά του Αμπράμοβιτς ανέφερε συνεχώς πως η Τσέλσι δεν θα είχε προβλήματα με κάποια απόφαση, φαίνεται πως τα πράγματα άλλαξαν εντελώς και οι «μπλε» βρίσκονται πλέον με την πλάτη στον τοίχο, ενώ η σεζόν συνεχίζεται κανονικά.

Ο λόγος; Η κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας ανακοίνωσε πως αποφάσισε να «παγώσει» ότι συνδέεται με τον Αμπράμοβιτς, με την ομάδα του Λονδίνου να μην αποτελεί εξαίρεση. Και μάλιστα, οι κυρώσεις «χτυπάνε» την Τσέλσι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό καθώς περιορίζουν σε σχεδόν όλους τους βασικούς τομείς τον σύλλογο.

Πιο συγκεκριμένα… Η Τσέλσι αυτή τη στιγμή βρίσκεται ουσιαστικά σε transfer ban από την κυβέρνηση και δεν έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε μεταγραφές ή πωλήσεις ποδοσφαιριστών της. Παράλληλα, οι Λονδρέζοι δεν έχουν καν τη δυνατότητα να ανανεώσουν συμβόλαια παικτών που έχουν στο ρόστερ, πράγμα που σημαίνει πως ποδοσφαιριστές όπως οι Αθπιλικουέτα, Κρίστενσνεν και Ρούντιγκερ θα αποχωρήσουν εφόσον δεν αλλάξει κάτι, καθώς τα συμβόλαια τους ολοκληρώνονται στο τέλος της φετινής σεζόν!

Κι όμως, υπάρχουν και χειρότερες κυρώσεις. Εκτός από τους κατόχους διαρκείας, κανένας άλλος οπαδός της ομάδας δεν έχει τη δυνατότητα να δώσει το «παρών» στο «Στάμφορντ Μπριτζ», καθώς ο σύλλογος δεν μπορεί να βγάλει στην αγορά εισιτήρια για τις αναμετρήσεις του, τόσο για τα εντός έδρας ματς, όσο και για τα εκτός, με την επίσημη ενημέρωση να αναφέρει πως όλα τα μέτρα θα έχουν ισχύ μέχρι και τις 31/5.

The sanctions against Roman Abramovich mean Chelsea can’t:

❌ sell tickets to home games

❌ sell tickets to away games

❌ open their club shop

❌ sign new players

❌ sign current players to new deals pic.twitter.com/1tl3MaWuF3

— FUN88 (@fun88eng) March 10, 2022