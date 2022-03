Για την αυριανή συνάντηση με τον Σεργκέι Λαβρόφ στην Τουρκία μίλησε ο ΥΠΕΞ της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, η οποία αναμένεται με αγωνία, καθώς θα είναι η πρώτη επαφή τους μετά την έναρξη του πολέμου.

Ο Κουλέμπα δήλωσε ότι η ουκρανική πλευρά εργάζεται σκληρά για να υπάρχουν τα καλύτερα αποτελέσματα από τη συνάντηση, στην οποία θα παραβρεθεί και ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Να σημειώσουμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί πότε θα γίνει ο τέταρτος γύρος των συνομιλιών ανάμεσα σε Κίεβο και Μόσχα, αν και υπάρχουν αναφορές από ουκρανικά ΜΜΕ ότι αυτή θα γίνει στις 10 ή 11 Μαρτίου.

⚡️ Russia and Ukraine will meet for the fourth round of negotiations on March 10-11 #Ukraine #Russia #Kyiv #Odessa #Kharkiv #TPYXA #TPYXAEnglish

Πάντως, ο Ντμίτρο Κουλέμπα δεν έχει μεγάλες προσδοκίες από τη συγκεκριμένη συνάντηση. «Για να είμαι ειλικρινής, οι προσδοκίες μου για τις συνομιλίες είναι συγκρατημένες. Παρόλο που δεν έχω υψηλές προσδοκίες από αυτές, θα κάνουν το καλύτερο αναφορικά με τα συμφέροντα της Ουκρανίας. Τα ενδιαφέροντά μας είναι να υπάρχει κατάπαυση πυρός, να απελευθερωθούν περιοχές και να αποκατασταθούν όλες οι ανθρωπιστικές καταστροφές που έχει προκαλέσει ο ουκρανικός στρατός».

Σύμφωνα με τον Κουλέμπα, χάρη στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας και τον ηρωισμό τους, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα πάει σε οποιαδήποτε συνάντηση με τη Ρωσία, από μια ισχυρή θέση.

«Είμαστε δυνατοί, με αυτοπεποίθηση, και θα κάνουμε ό, τι καλύτερο μπορούμε για τα συμφέροντα των Ουκρανών και της Ουκρανίας. Αυτό που θα πετύχουμε εξαρτάται από τις οδηγίες που θα έχει πάρει ο κ. Λαβρόφ για να διαπραγματευτεί μαζί μας.

Ελπίζω ότι θα έρθει με καλή πίστη, όχι με μια προπαγανδιστική οπτική, αλλά με στόχο να βρεθεί μια λύση για να σταματήσει ο πόλεμος που ξεκίνησε η Ρωσία». Τέλος, ο Κουλέμπα σημείωσε ότι ότι όπως και να εξελιχθούν οι διαπραγματεύσεις, η ουκρανική πλευρά θα τις διεξάγει με αξιοπρέπεια.

Την ώρα που όλοι περιμένουν τη συνάντηση Κουλέμπα – Λαβρόφ, οι επιθέσεις σε κατοικημένες περιοχές συνεχίζονται, ενώ και οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι δεν έχουν λειτουργήσει όπως είχε συμφωνηθεί, ενώ οι δυο πλευρές αλληλοκατηγορούν η μία την άλλη.

Νωρίτερα, υπήρξε επίθεση σε μαιευτήριο στη Μαριούπολη, η οποία παραμένει υπό πολιορκία.

Ο περιφερειακός διοικητής της Μαριούπολης ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 17 άτομα τραυματίστηκαν μετά την επίθεση, ενώ ανάμεσα στους τραυματίες είναι γυναίκες εργαζόμενες στο νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί η καταγγελία ότι παιδιά βρίσκονται κάτω από τα ερείπια, όπως ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Twitter.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k

Ο Ουκρανός ανώτατος αξιωματούχος Ολεκσέι Ντανίλοφ δήλωσε σήμερα πως 67 παιδιά έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου και κάλεσε τους συμμάχους του Κιέβου να επιβάλλουν για ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στον εναέριο χώρο της Ουκρανίας.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε πως συζήτησε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ να ασκηθεί πίεση στην Ρωσία για την ασφάλεια των αμάχων και την αύξηση των κυρώσεων κατά της Μόσχας.

Την ίδια ώρα, για τουλάχιστον 516 νεκρούς πολίτες κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Έθνη εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Μέχρι τώρα, ο ΟΗΕ έχει επιβεβαιώσει και 908 τραυματισμούς, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωσή του.

Όπως σημειώνεται, οι πραγματικοί αριθμοί μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτεροι. Οι περισσότεροι θάνατοι και οι τραυματισμοί έχουν προκληθεί από βομβαρδισμούς και ρίψεις πυραύλων.

Δηλώσεις αξιωματούχων και από τις δύο πλευρές δείχνουν ότι υπάρχουν δειλά βήματα προόδου στις διαπραγματεύσεις για να βρεθεί λύση και να σταματήσει ο πόλεμος.

Από τη μία η Ουκρανία είναι ανοιχτή να συζητήσει το αίτημα της Μόσχας για ουδετερότητα, ειδικά και μετά τη στάση του ΝΑΤΟ και την απόφαση να μην προχωρήσει τις διαδικασίες ένταξής της χώρας σε αυτό, αλλά και την άρνηση να υπάρξει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων, ενώ η ρωσική πλευρά δηλώνει ότι δεν έχει στόχο να ρίξει την κυβέρνηση του Κιέβου.

Ο Ιχόρ Ζόβκβα, αναπληρωτής επικεφαλής του προσωπικού του Ουκρανού προέδρου, τόνισε σήμερα ότι εφόσον δοθούν στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας θα συζητήσει για το ζήτημα της ουδετερότητας, αν και δεν πρόκειται να παραδώσει ούτε μέτρο από τα εδάφη της.

«Σίγουρα, είμαστε έτοιμοι για μια διπλωματική λύση», δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο Bloomberg Television. Εγγυήσεις θα πρέπει να προέρχονται από τους γείτονες της Ουκρανίας, είπε, χωρίς να διευκρινίσει περισσότερα.

Η Ρωσία θα επιτύχει τον στόχο να διασφαλίσει ένα ουδέτερο καθεστώς στην Ουκρανία, δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Η ίδια τόνισε ότι θα ήταν καλύτερο αν οι στόχοι της Ρωσίας στην Ουκρανία επιτυγχάνονταν μέσω διαλόγου και έκανε λόγο για «κάποια πρόοδο» στις συνομιλίες.

Κατά την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, οι στόχοι της Μόσχας δεν περιλαμβάνουν την ανατροπή της κυβέρνησης του Κιέβου.

Η Ζαχάροβα ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ είναι υπεύθυνες βιολογικά προγράμματα στην Ουκρανία.

Ισχυρίζεται ότι η Ρωσία έχει δει έγγραφα που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό τους ότι οι ΗΠΑ φιλοξενούν συστατικά βιολογικών όπλων κοντά στα σύνορα Ουκρανίας – Ρωσίας.

A Russian Foreign Ministry spokeswoman is claiming the US has been carrying out biological programmes in Ukraine.

She claims Russia has seen documents backing up their claim that the US are harbouring components of biological weapons close to the Ukraine-Russia border. pic.twitter.com/mShzuyzUhk

— Sky News (@SkyNews) March 9, 2022