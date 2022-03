Η Μόσχα ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ εκεχειρία σε συγκεκριμένες περιοχές στην Ουκρανία από αύριο Τρίτη 09:00 ώρα Ελλάδας και Ουκρανίας για διάνοιξη ανθρωπιστικών διαδρόμων, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

#BREAKING Russia announces plans for humanitarian corridors in Ukraine on Tuesday pic.twitter.com/7ZX1Y1fLUh

— AFP News Agency (@AFP) March 7, 2022