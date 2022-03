Ουκρανία: Τα σημεία εξόδου των προσφύγων – Συνωστισμός στα σύνορα με την Πολωνία

Δεν έχει τέλος το δράμα των προσφύγων από την Ουκρανία, οι οποίοι επιχειρούν να γλιτώσουν από τους βομβαρδισμούς και τις μάχες του πολέμου.

Ο Independent του Κιέβου παρουσιάζει τα σημεία εκκένωσης από την Ουκρανία προς τις Ουγγαρία, Ρουμανία και Μολδαβία, τα οποία έχουν λιγότερο συνωστισμό από αυτά που βρίσκονται στην Πολωνία.

⚡️For those leaving Ukraine, the Customs Service recommends using the checkpoints on the border with Hungary, Slovakia, Romania and Moldova as they are less busy compared to Poland.

Map showing how busy each checkpoint is in real time: https://t.co/cnn4OGAN5H

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 7, 2022