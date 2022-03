Άρχισαν τα… όργανα στη Γιουνάιτεντ: Σκέφτεται την αποχώρηση ο Ράσφορντ

Στα πατώματα είναι το κλίμα στο στρατόπεδο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τους τελευταίους μήνες. Το ένα κακό αποτέλεσμα διαδέχεται το άλλο, την ώρα που οι ποδοσφαιριστές μοιάζουν να μην έχουν και τις καλύτερες σχέσεις μεταξύ τους.

Ένας από τους παίκτες που δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση και ψάχνει τον… εαυτό του, είναι ο Μάρκους Ράσφορντ. Ο Άγγλος επιθετικός δεν διανύει και την καλύτερη του περίοδο, την ώρα που ο Ραλφ Ράνγκνικ τον αφήνει συνεχώς στον πάγκο.

Και αυτό φαίνεται πως τον έχει βάλει σε σκέψεις. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ράσφορντ δεν είναι καθόλου σίγουρος για το μέλλον του και κάνει σκέψεις αποχώρησεις. Όλα ωστόσο θα ξεκαθαρίσουν το καλοκαίρι, με την έλευση του νέου προπονητή, καθώς ο Ράνγκνικ δεν θα συνεχίσει από αυτό το πόστο μετά το τέλος της σεζόν.

Marcus Rashford is considering his future. He’s concerned about his lack of game time, source close to Man Utd forward tell me – he’s always been professional but he wants clarity. 🔴🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #MUFC

His current Manchester United deal runs out in June 2023. pic.twitter.com/nYOvGld4W0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 7, 2022