Δέκα ημέρες συμπληρώνονται σήμερα από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ο εφιάλτης του ουκρανικού λαού συνεχίζεται καθώς αυξάνονται οι νεκροί άμαχοι και οι πρόσφυγες του πολέμου.

Οι ρώσοι βομβαρδίζουν τις πόλεις «κλειδιά», οι επιθέσεις είναι πολύμορφες και μόνο το δυτικό κομμάτι της Ουκρανίας έχει γλιτώσει από τις πολεμικές επιχειρήσεις.

Την ίδια ώρα που πληροφορίες κάνουν λόγο για επίθεση στην Οδησσό, βίντεο δείχνει έγκυες γυναίκες και μητέρες με τα νεογέννητα μωρά τους, να κρύβονται στο υπόγειο ενός μαιευτηρίου στην Οδησσό, κατά τη διάρκεια συναγερμού αεροπορικής επιδρομής.

Pregnant women and mothers with their newborn babies hide at the basement of a maternity hospital in Odesa, a port city in southern #Ukraine, during an air raid alert.

Video: Journalist Oleksiy Matsuka’s Telegram channel. pic.twitter.com/eHXq0EXu3s

