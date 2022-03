Στην Άγκυρα ο Αμπράμοβιτς – «Φουντώνουν» τα σενάρια για συμφωνία πώλησης της Τσέλσι με τον Τούρκο

Τον επόμενο της ιδιοκτήτη περιμένει να μάθει η Τσέλσι και όλα τα μέλη του συλλόγου, καθώς ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς έχει βγάλει στο «σφυρί» τον σύλλογο, 19 χρόνια μετά την αγορά του.

Μέχρι στιγμή έχουν «παίξει» πολλά ονόματα ανθρώπων που ενδιαφέρονται για την αγορά. Τελευταία, αυτό του Τούρκου δισεκατομυριούχου, Μουχσίν Μπαϊράκι. Ο Τούρκος επιχειρηματίας μίλησε ανοιχτά για το ενδιαφέρον που έχει για την αγορά της Τσέλσι και μάλιστα τόνισε πως θέλει να «υψώσει την τουρκική σημαία στο Λονδίνο».

Όλα αυτά, την ώρα που ο Αμπράμοβιτς μοιάζει να κάνει tour σε όλο τον κόσμο. Αεροσκάφος ιδιοκτησίας του Ρώσου μεγιστάνα εντοπίστηκε στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην Άγκυρα την Τετάρτη, βάζοντας έτσι… φωτιά στα σενάρια που θέλουν τον Τούρκο να βρίσκεται κοντά στην αγορά της Τσέλσι!

Roman Abramovich’s Jet LX-RAY Landed in Ankara, Ankara Province, TURKEY Apx. flt. time 35 Mins. #Russian oligarchs on the MOVE. pic.twitter.com/R7MMLesnPz

Βέβαια, αυτό μπορεί και να μη λέει τίποτα, καθώς λίγες ώρες αργότερα το ίδιο αεροσκάφος εντοπίστηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

✈️ Roman Abramovich’s private jet was in Istanbul 2 days ago. And today in UAE…👀 #CFC https://t.co/3zPflgbtwk

— ChelsTransfer (@ChelsTransfer) March 4, 2022