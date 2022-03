Η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν να προχωρήσουν «σύντομα» σε έναν τρίτο γύρο συνομιλιών, ανέφερε ένας Ουκρανός διαπραγματευτής.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, οι δύο πλευρές κατέληξαν ωστόσο σε μια συμφωνία για τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων για την απομάκρυνση αμάχων. Η συμφωνία περιλαμβάνει και μια πιθανή προσωρινή κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των εκκενώσεων.

Ο διαπραγματευτής τόνισε πάντως ότι το Κίεβο «δεν έλαβε τα αποτελέσματα που υπολόγιζε» κατά τις σημερινές συνομιλίες.

Όπως αναφέρει ο Μιχάιλο Ποντόλιακ από την ουκρανική αντιπροσωπεία, ο δεύτερος γύρος των συνομιλιών έχει ολοκληρωθεί.

The second round of negotiations is over. Unfortunately, the results Ukraine needs are not yet achieved. There is a solution only for the organization of humanitarian corridors… pic.twitter.com/0vS72cwYSX

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022