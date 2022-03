«Όταν λέει ‘θέλω ειρήνη’, αυτό σημαίνει ‘βάζω τα στρατεύματά μου να σας σκοτώσουν’». Με αυτή την συγκλονιστική δήλωση περιγράφει Ουκρανή βουλευτής τις συνομιλίες της πατρίδας της με τον Πούτιν, την ώρα που η παγκόσμια κοινή γνώμη παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις της έκτης ημέρας του πολέμου στην Ουκρανία και προσδοκά να βγάλει «λευκό καπνό» ο δεύτερος γύρος των διαπραγματεύσεων Κιέβου – Μόσχας, που – καλώς εχόντων των πραγμάτων – υποτίθεται ότι θα διεξαχθούν την Τετάρτη 2 Μαρτίου.

Σε μια συνέντευξη στο CNN, το μέλος του ουκρανικού κοινοβουλίου, Kira Rudik, απαντά για τις διαπραγματεύσεις με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ εξηγεί τι αναμένουν να συμβεί στην Ουκρανία τις επόμενες ημέρες, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις εντείνονται.

H βουλετής δήλωσε σε ειρωνικό τόνο: «Απόψε, είχαμε ‘ειρηνικές’ διαπραγματεύσεις, που είχαν προφανώς ως αποτέλεσμα περισσότερους βομβαρδισμούς, μετά την ολοκλήρωση των πρώτων διαπραγματεύσεων. Και αυτή τη στιγμή, γίνονται βομβαρδισμοί και χτυπάνε σειρήνες για όλη τη νύχτα».

Όπως είπε, «το περιμέναμε αυτό», ενώ προσέθεσε χαρακτηριστικά: «Επιτρέψτε μου να σας δώσω μερικές οδηγίες για τα ‘κόλπα’ του Πούτιν. Όταν λέει ‘θέλω ειρήνη’, αυτό σημαίνει ‘βάζω τα στρατεύματά μου να σας σκοτώσουν’. Όταν λέει ‘δεν είναι δικά μου (σ.σ. ρωσικά) στρατεύματα’, σημαίνει ‘είναι δικά μου στρατεύματα και τα στέλνω’. Όταν λέει ‘εντάξει, υποχωρώ’, σημαίνει ‘ανασυντάσσομαι και στέλνω περισσότερα στρατεύματα για να σας σκοτώσουν’. Συνεπώς, δεν είναι κάτι καινούργιο για εμάς όταν η Μόσχα πηγαίνει σε ειρηνικές διαπραγματεύσεις» – κάνει με τα χέρια της το σήμα των εισαγωγικών, μιλώντας για «ειρηνικές» διαπραγματεύσεις – «ότι θα καταλήξουν με την αποστολή περισσότερων ρωσικών στρατευμάτων, με την καταστροφή περισσότερων κτιρίων και τον θάνατο περισσότερων Ουκρανών».

Αναφερόμενη στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Πούτιν στο εσωτερικό του, τόνισε ότι «σήμερα, είναι η πρώτη ημέρα εφαρμογής των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και προφανώς οι Ρώσοι αρχίζουν να εισπράττουν το τίμημα του τρελού πολέμου του Πούτιν στις ζωές τους και εκείνος νιώθει όλο και πιο απογοητευμένος και γι’ αυτό αυξάνει τα διακυβεύματα».

Ωστόσο, είπε ότι «γνωρίζαμε πως αυτά θα συμβούν, οπότε γινόμαστε όλο και πιο δυνατοί και επίσης αξιοποιούμε αυτό το χρόνο για να προετοιμαστούμε καλύτερα και να έχουμε περισσότερες προμήθειες. Γιατί εγώ», λέει χαριτολογώντας, «ως γυναίκα, μπορώ να επιβιώσω με μία μπανάνα και μισή συσκευασία τυρί κρέμα, αλλά 15 οπλισμένοι άντρες της ομάδας αντίστασης που έχω φτιάξει, χρειάζονται πολύ περισσότερες προμήθειες, γι’ αυτό σήμερα πέρασα τη μέρα μου συγκεντρώνοντας οτιδήποτε μπορεί να κάνει μία ομάδα ανθρώπων να επιβιώσει, σε περίπτωση που υπάρξει κατάπαυση του πυρός. Και προσδοκούμε ότι θα υπάρξει κατάπαυση πυρός στο Κίεβο», ανέφερε η βουλευτής.

«Ο πρωταρχικός μας φόβος είναι ότι οι αεροπορικές επιθέσεις θα ενταθούν, κάτι που ήδη είδαμε σήμερα», απάντησε σε σχετική ερώτηση του CNN η Ουκρανή βουλευτής. «Μετά από την αυριανή ημέρα», όπως εκτίμησε, «θα υπάρξουν περισσότερες επιθέσεις, για να προκαλέσουν τρόμο και πανικό. Ο δεύτερος φόβος μας είναι να φέρει περισσότερες δυνάμεις και να προσπαθήσει πραγματικά να αποκλείσει το Κίεβο. Από τη δική μας πλευρά, προσπαθούμε να διατηρήσουμε ανοιχτές τις εισόδους και εξόδους της πόλης – εδώ αναλαμβάνει ρόλο η αντίσταση. Και φυσικά, θα προσπαθήσουμε να μπούμε σε διαπραγματεύσεις», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ένας δεύτερος γύρος συνομιλιών μεταξύ της ρωσικής και της ουκρανικής αντιπροσωπείας έχει προγραμματιστεί για τις 2 Μαρτίου, ανέφερε την Τρίτη το ουκρανικό μέσο Zerkalo Nedeli, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο TASS.

Ένα άλλο ουκρανικό μέσο ενημέρωσης, το Glavkom, επικαλούμενο πηγές της ουκρανικής αντιπροσωπείας, αποκάλυψε τους όρους που προτάθηκαν από τις πλευρές κατά την πρώτη συνάντηση.

Ανέφερε ότι η Ρωσία φέρεται να ζήτησε από την Ουκρανία:

Η Ουκρανία, σύμφωνα με την Glavkom, ζήτησε κατάπαυση του πυρός και αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από το έδαφός της.

Στο μεταξύ, με μία ηχηρή δήλωση, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζει ότι η Ρωσία πρέπει να σταματήσει να βομβαρδίζει πόλεις της Ουκρανίας, προτού ξεκινήσουν ουσιαστικές συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με το Reuters.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, σε μία συνέντευξη που έδωσε μέσα σε ένα αυστηρά φυλασσόμενο κυβερνητικό συγκρότημα, ο Ζελένσκι προέτρεψε τα μέλη του ΝΑΤΟ να επιβάλουν ζώνη απαγόρευσης πτήσεων για να σταματήσουν τη ρωσική αεροπορία.

Επέμεινε, μάλιστα, ότι μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων θα ήταν ένα προληπτικό μέτρο και δεν θα είχε σκοπό να «σύρει» τη συμμαχία του ΝΑΤΟ σε πόλεμο με τη Ρωσία.

Zelensky said that in order to sit down at the negotiating table, it is necessary first to ceasefire.

— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022