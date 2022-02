Εμπαπέ: Δεύτερος τοπ-σκόρερ στην ιστορία της Παρί

Η Παρί Σεν Ζερμέν αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ από την τελευταία της βαθμολογίας Σεντ Ετιέν κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι χάρη σε δύο τέρματα και μια ασίστ του Κιλιάν Εμπαπέ.

Έτσι με αυτά το δύο γκολ ο Γάλλος επιθετικός της Παρί έφτασε συνολικά τα 156 με τη φανέλα της γαλλικής ομάδας κι ισοφάρισε το ρεκόρ του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς που είχε ακριβώς τον ίδιο αριθμό μαζί του.

Πλέον χρειάζεται ακόμα ένα τέρμα για να ξεπεράσει τον Σουηδό επιθετικό, ενώ στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας βρίσκεται ο Έντινσον Καβάνι, έχοντας 200 τέρματα.

Μπορεί να μην βρίσκεται μακριά από την πρώτη θέση ο Κιλιάν Εμπαπέ, αλλά το μέλλον του προς το παρόν είναι αβέβαιο στην Παρί Σεν Ζερμέν και κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει αν θα καταφέρει να βρεθεί ποτέ στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας.

156 – Kylian Mbappé equals Zlatan Ibrahimovic as Paris’ second all-time top scorer in all competitions, with 156 goals. Historical. #PSGASSE pic.twitter.com/TwSSFMR4ms

