Η Ρωσία στην απομόνωση και στον αθλητισμό…

Πάνε σχεδόν τρία 24ωρα από το παγκόσμιο σοκ που προκάλεσε η Ρωσία και ο Βλαντίμιρ Πούτιν με την απόφαση του να εισβάλει στην Ουκρανία και να να ξεκινήσει στρατιωτική επιχείρηση. Μία απόφαση που έχει σοκάρει ολόκληρο τον πλανήτη και όλους τους τομείς του.

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να μείνει εκτός από όλο αυτό ο αθλητισμός. Όπως βρίσκεται συνεχώς στα δύσκολα για τον κόσμο. Αυτή τη φορά ωστόσο τα πράγματα είναι διαφορετικά, καθώς δεν πρόκειται για κάτι απλό. Πρόκειται για έναν πόλεμο μεταξύ δύο χωρών.

Οι αντιδράσεις από όλους τους χώρους του αθλητισμού είναι πολλές. Με τα δύο «μεγάλα» αθλήματα να έχουν ήδη κάνει γνωστές τις προθέσεις τους, έχοντας πάρει αποστάσεις από τη Ρωσία, μετά τη διαταγή του Πούτιν για εισβολή.

Η UEFA έδρασε και μετά τις πολλές αντιδράσεις του κόσμου, έκανε το αναμενόμενο. Άλλαξε την έδρα του φετινού τελικού του Champions League ο οποίος είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 28/5 στη Ρωσία και συγκεκριμένα στην Αγία Πετρούπολη, μεταφέροντας τον τελικά στο Παρίσι και στο Stade de France.

The 2021/22 UEFA Men’s Champions League final will move from Saint Petersburg to Stade de France in Saint-Denis.

The game will be played as initially scheduled on Saturday 28 May at 21:00 CET.

Full statement: ⬇️

