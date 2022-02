Τζόνσον: Η Ρωσία σχεδιάζει «τον μεγαλύτερο πόλεμο στην Ευρώπη από το 1945»

Οι ΗΠΑ και η Βρετανία μπορεί να επιδιώξουν να αποκόψουν την πρόσβαση ρωσικών εταιριών σε αμερικανικά δολάρια και βρετανικές λίρες εάν το Κρεμλίνο δώσει εντολή για εισβολή στην Ουκρανία, δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον στο BBC.

«Το σχέδιο που βλέπουμε είναι για κάτι που θα μπορούσε πραγματικά να είναι ο μεγαλύτερος πόλεμος στην Ευρώπη από το 1945, από την άποψη και μόνο της κλίμακας», δήλωσε ο Τζόνσον.

«Ο κόσμος χρειάζεται να καταλάβει το κόστος σε ανθρώπινες ζωής που μπορεί να έχει ως επακόλουθο», είπε ο ίδιος.

Ο Τζόνσον είπε ότι οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας στην περίπτωση εισβολής θα είναι πολύ πιο εκτεταμένες από όσα έχουν υπονοηθεί δημοσίως.

Ο ίδιος είπε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ θα εμποδίσουν τις ρωσικές εταιρίες «να συναλλάσσονται σε λίρες και δολάρια» –μια κίνηση που σύμφωνα με τον Βρετανό πρωθυπουργό θα επιφέρει «πολύ πολύ σκληρό πλήγμα» με τον αντίκτυπό της, όπως μετέδωσε το BBC.

Η Βρετανία έχει απειλήσει να εμποδίσει τις ρωσικές εταιρίες να αντλούν κεφάλαια στο Λονδίνο και να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τα περιουσιακά στοιχεία και το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς εάν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία.

Δεδομένου ότι η Ρωσία είναι μια από τις μεγαλύτερες στον κόσμο χώρες εξαγωγής πετρελαίου, αερίου και μετάλλων –των οποίων η τιμολόγηση και ο διακανονισμός γίνεται συνήθως σε αμερικανικά δολάρια– το να αποκοπεί η πρόσβαση ρωσικών εταιριών στις αγορές δολαρίου θα έχει μεγάλο αντίκτυπο. Ο Πούτιν έχει κατ’ επανάληψη ζητήσει να μειωθεί η εξάρτηση από το εμπόριο σε αμερικανικά δολάρια.

