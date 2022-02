Κορυφώνεται η αγωνία για την κρίση στην Ουκρανία, με τα «σύννεφα» πολέμου να απλώνονται πάνω από την Ευρώπη.

Οι Αμερικανοί επιμένουν ότι ο ρωσικός στρατός θα μπορούσε να εισβάλει ανά πάσα στιγμή από διάφορα σημεία στην Ουκρανία.

Ένα από αυτά τα σενάρια, μάλιστα, προβλέπει αεροπορικούς βομβαρδισμούς και τους Ρώσους να φτάνουν στις πύλες του Κιέβου μέσα σε 48 ώρες, από τη γειτονική Λευκορωσία, καθώς η ουκρανική πρωτεύουσα απέχει σε ευθεία γραμμή εκατό χιλιόμετρα από τα σύνορα.

«Εάν η Μόσχα ακολουθήσει το δρόμο της επιθετικότητας και εισβάλει περαιτέρω στην Ουκρανία, η απάντηση των ΗΠΑ και των συμμάχων μας θα είναι γρήγορη και σκληρή», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν.

Το Κρεμλίνο, πάντως, συνεχίζει να κάνει λόγο για προπαγανδιστική υστερία.

«Η ένταση σχετικά με τις κινήσεις του στρατού μας στο δικό μας έδαφος, ακόμη και εάν δεν απέχουν πολύ από τα σύνορα της Ουκρανίας, οξύνεται επί πολλούς μήνες. Τις τελευταίες μέρες και ώρες, έχει γίνει παράλογη», δήλωσε ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσάκοφ.

Ο Ουσάκοφ δήλωσε, μάλιστα, ότι η συνομιλία Μπάιντεν – Πούτιν «διεξήχθη σε μία ατμόσφαιρα υστερίας σχετικά με την υποτιθέμενη επικείμενη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, από Αμερικανούς αξιωματούχους – όλοι το γνωρίζουν αυτό».

Και προσέθεσε ότι «η πίεση γύρω από το θέμα της εισβολής έγινε συντονισμένα και η υστερία έφτασε στο αποκορύφωμά της».

Προς το παρόν η Ουάσινγκτον μιλά για οικονομικά, όχι στρατιωτικά αντίμετρα, αλλά ενισχύει με χιλιάδες στρατιώτες τις πρώην ανατολικές χώρες που έγιναν μέλη του ΝΑΤΟ.

Στο Κίεβο, μερικές χιλιάδες Ουκρανοί διαδήλωσαν παρομοιάζοντας τον Πούτιν με τον Σαντάμ Χουσεϊν, τον Μιλόσεβιτς και τον Καντάφι. Ορισμένοι ανέμιζαν κοκκινόμαυρα λάβαρα των Ουκρανών φανατικών αντικομμουνιστών και συνεργατών των ναζί. Προειδοποίησαν τον πρόεδρο Ζελένσκι να μην υποχωρήσει στις αξιώσεις της Μόσχας.

«Ο καλύτερος φίλος των εχθρών μας είναι ο πανικός εντός της χώρας μας. Όλες αυτές οι πληροφορίες που τροφοδοτούν τον πανικό, δεν μας βοηθούν», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Μετά την αποχώρηση πολλών δυτικών διπλωματών από το Κίεβο, πάντως, και το αμερικανικό προσωπικό στην αντιπροωπεία του ΟΑΣΕ στο Ντονέτσκ εγκαταλείπει εσπευσμένα την ανατολική Ουκρανία.

Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν, δήλωσε την Κυριακή ότι μία ρωσική εισβολή θα μπορούσε να ξεκινήσει οποιαδήποτε ημέρα και οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να μοιράζονται τα στοιχεία των υπηρεσιών πληροφοριών με τις άλλες χώρες, με στόχο να στερήσουν από τη Μόσχα τη δυνατότητα να στήσει μια αιφνίδια επιχείρηση αντιπερισπασμού προκειμένου να εξαπολύσει επίθεση.

Μιλώντας στην εκπομπή του CNN «State of the Union», ο Σάλιβαν απέφυγε να πει εάν οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών πιστεύουν ότι η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο μιας επίθεσης την προσεχή Τετάρτη 16 Φεβορυαρίου, σύμφωνα με ορισμένες αναφορές.

«Δεν μπορούμε να προβλέψουμε απόλυτα την ημέρα, όμως λέμε εδώ και κάποιο καιρό ότι βρισκόμαστε κοντά και μία εισβολή θα μπορούσε να ξεκινήσει, μία μεγάλη στρατιωτική δράση θα μπορούσε να ξεκινήσει από τη Ρωσία στην Ουκρανία οποιαδήποτε ημέρα τώρα. Αυτό περιλαμβάνει την επόμενη εβδομάδα, πριν από το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων», σημείωσε ο Σάλιβαν.

Από την πλευρά του, πάντως, ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Τζον Κίρμπι, δήλωσε ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες πως η Ρωσία σχεδιάζει να εισβάλει στην Ουκρανία την Τετάρτη.

«Δεν είμαι σε θέση να επιβεβαιώσω αυτές τις αναφορές», δήλωσε ο Κίρμπι κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο «Fox News Sunday», προσθέτοντας πως οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι μια «μεγάλη στρατιωτική δράση θα μπορούσε να συμβεί οποιαδήποτε ημέρα τώρα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, είχε την Κυριακή τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μία ημέρα μετά την συνομιλία που είχε ο Αμερικανός ηγέτης με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, σε μία ύσταση προσπάθεια για αποκλιμάκωση της κρίσης στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Λευκό Οίκο, ο Μπάιντεν διαβεβαίωσε τον Ουκρανό πρόεδρο ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν γρήγορα και αποφασιστικά σε οποιαδήποτε περαιτέρω ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη να συνεχιστεί η διπλωματία και η αποτροπή, ως απάντηση στη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων της Ρωσίας στα σύνορα με την Ουκρανία.

.@POTUS spoke with President Zelenskyy today to make clear the U.S. would respond swiftly and decisively to any further Russian aggression against Ukraine. The leaders agreed on the need to continue pursuing diplomacy and deterrence in response to Russia’s military build-up.

— The White House (@WhiteHouse) February 13, 2022