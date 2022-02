Χαμός με τον Ναδάλ: Παραιτήθηκε στέλεχος της Μπαρτσελόνα που τον αποκάλεσε «εχθρό του κράτους» (pic)

O Ράφα Ναδάλ κατέκτησε πρόσφατα το Australian Open για δεύτερη φορά στην καριέρα του, επικρατώντας του Ντανίλ Μεντβέντεφ σε έναν συγκλονιστικό τελικό στη Μελβούρνη, με ανατροπή 3-2 σετ.

Δεν χάρηκαν όμως όλοι οι Ισπανοί με την επικράτησή του, με ένα στέλεχος της Μπαρτσελόνα να παραιτείται μετά από ανάρτηση που έκανε, εκφράζοντας την απέχθειά του για εκείνον.

Ο Αλφόνς Γοδάλ, Β’ αντιπρόεδρος του «Barca Foundation», ενός οργανισμού που ιδρύθηκε για να προσελκύσει περισσότερους χορηγούς στην ομάδα, ελιναι φανερός υποστηρικτής της ανεξαρτησίας της Καταλονίας.

Μετά τη νίκη του Ναδάλ δεν δίστασε να τον αποκαλέσει «εχθρό του κράτους» όπως την Εθνική Ισπανίας, τον Φερνάντο Αλόνσο και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Συγκεκριμένα έγραψε:

«Ο Ναδάλ με ενοχλεί από την πρώτη μέρα. Τον κατατάσσω στην ίδια κατηγορία με τη ρόχα (Εθνική Ισπανίας), τη Ρεάλ Μαδρίτης, τον Φερνάντο Αλόνσο και ό,τι αντιπροσωπεύει το εχθρικό κράτος».

Το εν λόγω σχόλιο προκάλεσε σάλο, ενώ λίγες ώρες αργότερα αναδημοσίευσε το Tweet προσθέτοντας πως «φαίνεται ότι θύμωσαν λίγο το μεσημέρι. Καληνύχτα σε όλους».

Alfons Godall, vice president of the Barça foundation, resigned from his position today. Barça may have lost a sponsor because of his personal tweet criticizing Rafael Nadal.

— @mundodeportivo pic.twitter.com/FgxlLgsNCv

— Barça Universal (@BarcaUniversal) February 3, 2022